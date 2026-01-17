ETV Bharat / state

तमंचे की नोक पर युवक के अपहरण का प्रयास, बचकर भागा तो किया फायर, जानिए फिर क्या हुआ?

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में किडनैपिंग के प्रयास का मामला सामने आया है. हालांकि जब आरोपी कामयाब नहीं हो पाए और भागते हुए युवक पर फायर किया. गनीमत रही कि इस फायरिंग में भी युवक बच गया और वहां से भागने में कामयाब हो गया. इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक पीड़ित विक्की बवाड़ी पुत्र स्व. दामोदर बवाड़ी निवासी निकट जल संस्थान टेड़ा रोड ने कोतवाली में तहरीर दी है. पीड़ित ने अपनी तहरीर में बताया कि वह आमडंडा खत्ता स्थित अपने कार्य स्थल पर काम कर रहा था. इसी दौरान कौशल चिलवाल, रोहित पाण्डे, हर्षित कोहली और तनिष्क बोरा एक वाहन से वहां पहुंचे.

आरोप है कि चारों ने उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसे जबरन कार में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया. किसी तरह मौका पाकर वह उनके चंगुल से छूटकर भाग निकला. तभी आरोपी कौशल चिलवाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया. गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी और वह सुरक्षित निकल गया.