तमंचे की नोक पर युवक के अपहरण का प्रयास, बचकर भागा तो किया फायर, जानिए फिर क्या हुआ?
उत्तराखंड के नैनीताल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर में बदमाशों ने युवक को किडनैप करने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 17, 2026 at 8:43 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में किडनैपिंग के प्रयास का मामला सामने आया है. हालांकि जब आरोपी कामयाब नहीं हो पाए और भागते हुए युवक पर फायर किया. गनीमत रही कि इस फायरिंग में भी युवक बच गया और वहां से भागने में कामयाब हो गया. इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक पीड़ित विक्की बवाड़ी पुत्र स्व. दामोदर बवाड़ी निवासी निकट जल संस्थान टेड़ा रोड ने कोतवाली में तहरीर दी है. पीड़ित ने अपनी तहरीर में बताया कि वह आमडंडा खत्ता स्थित अपने कार्य स्थल पर काम कर रहा था. इसी दौरान कौशल चिलवाल, रोहित पाण्डे, हर्षित कोहली और तनिष्क बोरा एक वाहन से वहां पहुंचे.
आरोप है कि चारों ने उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसे जबरन कार में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया. किसी तरह मौका पाकर वह उनके चंगुल से छूटकर भाग निकला. तभी आरोपी कौशल चिलवाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर कर दिया. गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी और वह सुरक्षित निकल गया.
पीड़ित ने बताया कि घटना के अगले दिन रात के समय आरोपी कौशल चिलवाल अपने एक अन्य साथी के साथ उसके घर पहुंचा. आरोपियों ने घर के बाहर शराब की खाली बोतलें फेंकीं, उसकी मोटर साइकिल को क्षतिग्रस्त किया और जान से मारने की धमकी दी.
इससे पीड़ित और उसके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि कौशल चिलवाल एक आदतन अपराधी है और पूर्व में हत्या जैसी गंभीर वारदातों में भी लिप्त रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कौशल चिलवाल, रोहित पाण्डे, हर्षित कोहली और तनिष्क बोरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 118(1), 137(2), 324(4), 351(3), 352 और 62 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.
पढ़ें---