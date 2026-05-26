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IGIMS में आयुष्मान योजना के नाम पर 45 लाख की गड़बड़ी, चार कर्मियों पर FIR दर्ज

पटना के आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना के तहत 45 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है. चार आउटसोर्सिंग कर्मियों पर FIR दर्ज की गई.

scam in IGIMS Patna
आईजीआईएमएस में घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 1:49 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है. अस्पताल प्रशासन की आंतरिक जांच में करीब 45 लाख रुपये की अनियमितता उजागर होने के बाद चार आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ शास्त्री नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

सरकारी राशि की हेराफेरी: आरोप है कि मरीजों के इलाज और दवाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बड़े पैमाने पर सरकारी राशि की हेराफेरी की गई है. जानकारी के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के नाम पर नकली मेडिकल बिल और फर्जी दवा संबंधी कागजात जमा किए गए थे.

सरकारी फंड का गलत तरीके से भुगतान: शुरुआती जांच में सामने आया कि सरकारी फंड की राशि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया और गलत तरीके से भुगतान लिया गया. मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मियों को कार्य से हटा दिया है.

फर्जी बिलों के इस्तेमाल का मामला: आईजीआईएमएस प्रशासन की ओर से बताया गया कि बीते दो महीनों के रिकॉर्ड और बिलिंग प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान गड़बड़ी के संकेत मिले थे. इसके बाद गठित जांच समिति ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो कई स्तर पर अनियमितताएं सामने आईं. जांच में यह भी पाया गया कि मरीजों के इलाज से जुड़े खर्च को वास्तविक राशि से अधिक दिखाया गया और फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया.

वित्तीय घोटाले में कौन-कौन शामिल?: इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्यरत काउंटर क्लर्क शामिल हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्रारंभिक जांच में चार कर्मियों की सीधी संलिप्तता पाई गई है, जबकि अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है.

क्या कहता है आईजीआईएमएस प्रशासन: संस्थान के मीडिया प्रभारी डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को आयुष्मान योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. इसके बाद रिकॉर्ड की गहन जांच कराई गई. जांच समिति ने पाया कि कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी राशि निकाली गई.

"अस्पताल प्रशासन किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से ले रहा है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा."-डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा, मीडिया प्रभारी, आईजीआईएमएस

पुलिस कर रही सभी दस्तावेजों की जांच: वहीं शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकी के आधार पर सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे. इधर, मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और आयुष्मान योजना की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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