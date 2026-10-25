मितौली एमएलसी चुनाव विवाद में सपा के पूर्व विधायक समेत 9 पर एफआईआर
BJP विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के बीच झड़प का मामला थाने पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:29 PM IST
लखीमपुर खीरी: मितौली ब्लॉक में स्नातक एमएलसी चुनाव के दौरान भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के बीच हुई झड़प का मामला अब थाने पहुंच गया है. चुनाव वाले दिन ब्लॉक परिसर में कहासुनी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के आधार पर पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक समेत नौ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर, मामले की जांच उपनिरीक्षक को सौंप दी है.
मितौली ब्लॉक परिसर में 23 अक्टूबर को स्नातक एमएलसी चुनाव के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के समर्थक आमने-सामने आ गए.
विवाद की शुरुआत मतदान केंद्र में नेताओं और उनके समर्थकों की मौजूदगी को लेकर हुई. सपा के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और उनके पिता, पूर्व राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के अंदर पहुंच गए थे.
इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनावी नियमों और आचार संहिता का हवाला देते हुए विरोध जताया. विरोध के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. देखते ही देखते मतदान केंद्र के अंदर गाली-गलौज और हंगामे की स्थिति बन गई. विवाद बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला.
केंद्र के बाहर भी काफी देर तक नारेबाजी और विरोध जारी रहा. प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू कराई गई.
मितौली थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे ने बताया है कि मामले की जांच उपनिरीक्षक असीत कुमार यादव को सौंपी गई है. जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
ये भी पढ़ें: आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव: आगरा के तीन बूथों पर कल फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी की पुर्नमतदान डेट