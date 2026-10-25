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मितौली एमएलसी चुनाव विवाद में सपा के पूर्व विधायक समेत 9 पर एफआईआर

मितौली एमएलसी चुनाव विवाद में सपा के पूर्व विधायक पर एफआईआर ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: मितौली ब्लॉक में स्नातक एमएलसी चुनाव के दौरान भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के बीच हुई झड़प का मामला अब थाने पहुंच गया है. चुनाव वाले दिन ब्लॉक परिसर में कहासुनी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के आधार पर पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक समेत नौ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर, मामले की जांच उपनिरीक्षक को सौंप दी है.

मितौली ब्लॉक परिसर में 23 अक्टूबर को स्नातक एमएलसी चुनाव के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू और सपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला के समर्थक आमने-सामने आ गए.