बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी का मुकदमा; PF का पैसा नहीं किया जमा, देवर पर भी FIR

डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखी गई है.

बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा
बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:37 PM IST

प्रयागराज : जिले के बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज के गर्ल्स विंग की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन के खिलाफ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन पर अपने कार्यकाल के दौरान स्कूल के टीचर्स और कर्मचारियों के काटे गए पीएफ के पैसे जमा न करने का आरोप लगा है.

कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज थाने में यह एफआईआर पुलिस ने वर्तमान प्रिंसिपल की तहरीर पर पारुल सोलोमन और उनके देवर एलिक्स जेंडर मसीह के खिलाफ दर्ज की है. इस मामले में डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर 50 लाख की धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखी गई है. मामले में पूछताछ की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी होगी.

आरओ-एआरओ के पेपर लीक में भी एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी : फरवरी 2024 में यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ-एआरओ परीक्षा आयोजित हुई थी. प्रयागराज का बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल उस परीक्षा का केंद्र था. कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक की खबर फैली और जांच की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को दी गई थी.


एसटीएफ ने की थी पूछताछ : जांच में पता चला था कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर पहुंच चुका था और उसका लिंक बिशप जॉनसन स्कूल से जुड़ रहा है. इस सिलसिले में एसटीएफ ने पारुल सोलोमन सहित कई लोगों से पूछताछ की थी. एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरा जाल खुला तो पारुल का नाम सीधे सामने आया था और उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि इस समय वह जमानत पर हैं.



विवाद के बाद प्रिंसिपल पद से हटाया गया था : पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने पारुल सोलोमन को प्रिंसिपल पद से हटा दिया था. उनकी जगह शर्ली मसीह को नया प्रिंसिपल बनाया गया था. इस दौरान स्कूल परिसर में जोरदार हंगामा हुआ था. वीडियो सामने आया था. जिनमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की भी हुई थी. पारुल ने बाद में पुलिस से इसकी लिखित शिकायत भी की थी.

