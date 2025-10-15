ETV Bharat / state

बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी का मुकदमा; PF का पैसा नहीं किया जमा, देवर पर भी FIR

प्रयागराज : जिले के बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज के गर्ल्स विंग की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन के खिलाफ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन पर अपने कार्यकाल के दौरान स्कूल के टीचर्स और कर्मचारियों के काटे गए पीएफ के पैसे जमा न करने का आरोप लगा है.

कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज थाने में यह एफआईआर पुलिस ने वर्तमान प्रिंसिपल की तहरीर पर पारुल सोलोमन और उनके देवर एलिक्स जेंडर मसीह के खिलाफ दर्ज की है. इस मामले में डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर 50 लाख की धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखी गई है. मामले में पूछताछ की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी होगी.

आरओ-एआरओ के पेपर लीक में भी एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी : फरवरी 2024 में यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ-एआरओ परीक्षा आयोजित हुई थी. प्रयागराज का बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल उस परीक्षा का केंद्र था. कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक की खबर फैली और जांच की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को दी गई थी.



एसटीएफ ने की थी पूछताछ : जांच में पता चला था कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर पहुंच चुका था और उसका लिंक बिशप जॉनसन स्कूल से जुड़ रहा है. इस सिलसिले में एसटीएफ ने पारुल सोलोमन सहित कई लोगों से पूछताछ की थी. एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरा जाल खुला तो पारुल का नाम सीधे सामने आया था और उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि इस समय वह जमानत पर हैं.