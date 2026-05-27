बिहार के पूर्व सांसद के बेटे पर FIR, कर रहा था नशीली दवाओं का कारोबार
अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने के मामले में पूर्व सांसद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
Published : May 27, 2026 at 3:38 PM IST
गया: बिहार के गयाजी में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार करने वालों पर ड्रग्स विभाग और पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है. अवैध कारोबार को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है. पूर्व सांसद रंजीत सिंह के बेटे आनंद सिंह की भी संलिप्ता पाई गई है. पिछले दिनों 25 मई को ही पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी कर करीब 25 लाख से अधिक मूल्य के कफ सिरप और नींद की गोलियां जब्त की गई थी. अब इस मामले में ड्रग्स विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त करवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है.
पूर्व संसद के बेटे पर FIR: गयाजी शहर के रंग बहादुर रोड पीपर पाती इलाके के निवासी पूर्व सांसद रंजीत सिंह के बेटे आनंद सिंह का दवाइयों का अवैध कारोबार में नाम सामने आया है और उनपर केस दर्ज किया गया है. इस मामले में कुल आठ लोगों को नमजद आरोपित बनाया गया है.
6 आरोपियों की गिरफ्तारी: अब तक एक दंपती समेत 6 आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. जिला पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है. जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी भी होगी.
औषधि निरीक्षक के बयान पर केस: दरअसल 25 मई को ड्रग विभाग और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी, जिसमें काफी मात्रा में दवाई बरामद हुई थी. इस मामले में औषधि निरीक्षक सुनील कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी.
आनंद सिंह के मकान में चल रहा था गोरखधंधा: केस एनडीपीएस एक्ट 1985 और बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुआ था. इस केस में पूर्व सांसद के बेटे आनंद सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बताया गया है कि जिस मकान से नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा था. वह मकान आनंद सिंह का है.
"आनंद सिंह ने बिना किसी सत्यापन के विकास कुमार को मकान किराए पर दिया था. बाद में इस मकान में अवैध नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा था. आनंद सिंह को इस मामले की सूचना थी. इस पूरे नेटवर्क में आनंद सिंह की भी भूमिका संदिग्ध है. जांच की जा रही है कि कहीं इस कारोबार में आनंद सिंह भी तो सहयोगी नहीं हैं. जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं."- सुनील कुमार, औषधि निरीक्षक
पूरे नेटवर्क की हो रही है जांच: गया जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है. पूरे नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें किन-किन का हाथ है. कहां कहां दवाई अवैध रूप से सप्लाई हो रही थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में विकास कुमार उनकी पत्नी रूबी देवी, कुणाल कुमार राजेश कुमार उर्फ मुखिया ,मुकेश कुमार और राजेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
छापेमारी जारी: पूरे मामले की जांच के लिए ड्रग्स विभाग और जिला पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया है. गंभीरता से जांच की जा रही है. जल्द ही पूरे नेटवर्क तक पुलिस पहुंच जाएगी. जो नामजद आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है.
स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: सुनील कुमार ने कहा कि लोगों की स्वास्थ से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध रूप से दवाओं की बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है. जिला पुलिस भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है. जिला से अवैध और नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.
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