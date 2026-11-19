मुजफ्फरनगर; पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और दो बेटों पर FIR, 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि वादी जितेंद्र चौधरी की ओर से तहरीर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:02 PM IST
मुजफ्फरनगर : बसपा से बिजनौर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके दो बेटे आजम राणा और अब्दुल अहद राणा पर मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि वादी जितेंद्र चौधरी ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में एक तहरीर मुजफ्फरनगर पुलिस को उपलब्ध कराई थी उस तहरीर पर एंटी फ्राॅड सेल की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से सीओ मंडी की ओर से जांच की गई. उस जांच में प्रथम दृष्टया एफआईआर किये जाने की संस्तुति की गई. उन्होंने बताया कि इसी क्रम में थाना नई मंडी पर 541/26 सुसंगत धाराओं में धोखाधड़ी की धाराओं में एक मुकदमा शाहनवाज राणा और उनके दो बेटों आजम राणा और अब्दुल अहद राणा के विरुद्ध किया गया है.
उन्होंने बताया कि विवेचना में सभी साक्ष्यों के संकलन के बाद गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और आगे आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.
व्यापारी जितेन्द्र चौधरी ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए शाहनवाज राणा और उसके दो बेटों पर गंभीर आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि उन्होंने हरिद्वार स्थित एक फैक्ट्री को धोखाधड़ी से खुद की बताकर करीब 75 लाख रुपये की कीमत का स्क्रैप और स्पंज आयरन मंगाया था. आरोप है कि पैसा मांगने पर शाहनवाज राणा और उसके दो बेटों की ओर से धमकी दी थी।
यह भी पढ़ें : बिजनौर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी गिरफ्तार; जेल में बंद शाहनवाज राणा तक भिजवाया था सिम