ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर; पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और दो बेटों पर FIR, 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : बसपा से बिजनौर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके दो बेटे आजम राणा और अब्दुल अहद राणा पर मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

एसपी सिटी अमृत जैन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि वादी जितेंद्र चौधरी ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में एक तहरीर मुजफ्फरनगर पुलिस को उपलब्ध कराई थी उस तहरीर पर एंटी फ्राॅड सेल की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से सीओ मंडी की ओर से जांच की गई. उस जांच में प्रथम दृष्टया एफआईआर किये जाने की संस्तुति की गई. उन्होंने बताया कि इसी क्रम में थाना नई मंडी पर 541/26 सुसंगत धाराओं में धोखाधड़ी की धाराओं में एक मुकदमा शाहनवाज राणा और उनके दो बेटों आजम राणा और अब्दुल अहद राणा के विरुद्ध किया गया है.