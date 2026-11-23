ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने वाले पूर्व मंत्री पर केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
Gyanesh Kumar Effigy Burnt Katihar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने के मामले में पूर्व मंत्री समेत तीन पर केस दर्ज. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 23, 2026 at 6:30 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर प्रदर्शन करना महागठबंधन के नेताओं को भारी पड़ गया है. बिना अनुमति प्रदर्शन करने, सरकारी काम में बाधा डालने और यातायात बाधित करने के मामले में नगर (सहायक) थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसमें पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सह कटिहार सदर के पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, बलरामपुर के पूर्व विधायक महबूब आलम और समरेंद्र कुणाल को नामजद किया गया है.
क्यों और कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
इस मामले में डीएसपी विशाल आनंद ने बताया कि, सहायक थानाध्यक्ष कुमार विकास के आवेदन के अनुसार, बीते 21 अक्टूबर 2026 को वे दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु गश्ती पर थे. सुबह करीब 11:05 बजे मनिहारी मोड़ के पास उन्हें सूचना मिली कि एसआईआर (SIR) के विरोध में जीआरपी चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया जाना है. इसके बाद पुलिस बल और वरीय अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे.
पुलिस के समझाने के बाद नहीं माने
आवेदन के मुताबिक, सुबह करीब 11:45 बजे पूर्व विधायक महबूब आलम, पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो और समरेंद्र कुणाल अपने 50-60 समर्थकों के साथ पुतला लेकर जीआरपी चौक पहुंचे और नारेबाजी करने लगे. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर एसडीपीओ और यातायात डीएसपी ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया, लेकिन वे नहीं माने. प्रदर्शनकारियों ने उत्तेजित होकर मुख्य सड़क पर ही पुतले में आग लगा दी, जिससे सड़क और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा.
तीन नामजद समेत 60 एफआईआर
काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को चौक से हटाकर यातायात बहाल कराया. इस मामले में अवैध तरीके से मजमा लगाने, आगजनी करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं (BNS) के तहत तीन नामजद नेताओं और 50-60 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई के बाद जिले का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है.
"21 अक्टूबर 2026 को जीआरपी चौक पर प्रदर्शन हुआ था. उस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी. प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित हुआ था. इस मामले में सहायक एसएचओ के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इसमें तीन नामजद और अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है." -विशाल आनंद, सदर डीएसपी, कटिहार
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