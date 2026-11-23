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ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने वाले पूर्व मंत्री पर केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

पूर्व शिक्षा मंत्री राम प्रकाश महतो ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर प्रदर्शन करना महागठबंधन के नेताओं को भारी पड़ गया है. बिना अनुमति प्रदर्शन करने, सरकारी काम में बाधा डालने और यातायात बाधित करने के मामले में नगर (सहायक) थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसमें पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सह कटिहार सदर के पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, बलरामपुर के पूर्व विधायक महबूब आलम और समरेंद्र कुणाल को नामजद किया गया है.

क्यों और कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?