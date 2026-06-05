ETV Bharat / state

पूर्व CS श्रीकांत बाल्दी और पूर्व डिप्टी AG विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज, संजय गुप्ता ने की शिकायत, जानें पूरा मामला

पुलिस को दी शिकायत में संजय गुप्ता ने कहा, 'विनय शर्मा ने 24 मार्च को उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए थे, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. शिकायत के अनुसार विनय शर्मा ने बेनामी संपत्ति, पद के दुरुपयोग, आय के स्रोत छिपाने, भूमि खरीद में अनियमितता और एफआईआर रुकवाने जैसे आरोप लगाए थे. संजय गुप्ता का कहना है कि इन आरोपों की जांच की गई और वे तथ्यहीन पाए गए. पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी मामले की जांच में शिकायत को कानूनी रूप से सही नहीं माना गया'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में उच्च अधिकारियों के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के चेयरमैन रहे श्रीकांत बाल्दी और पूर्व वीरभद्र सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के खिलाफ छोटा शिमला थाना में FIR दर्ज की गई है. ये FIR प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में पंजाब विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष संजय गुप्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है. संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाकर उनकी प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया.

पूर्व CS श्रीकांत बाल्दी और पूर्व डिप्टी AG विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज (FIR Copy)

पूर्व CS श्रीकांत बाल्दी और पूर्व डिप्टी AG विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज (FIR Copy)

दरअसल पूरा विवाद सोलन जिले में बन रहे चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से जुड़ा है. विनय शर्मा ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार किया और प्रोजेक्ट में सामने आई कथित गड़बड़ियों की जांच को प्रभावित किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चेस्टर हिल मामले के दौरान संजय गुप्ता ने मोहाली में करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी, जिसकी वास्तविक कीमत कम दिखाई गई. वहीं, एसडीएम सोलन की रिपोर्ट में भी बेनामी संपत्ति से जुड़े पहलुओं की जांच की सिफारिश किए जाने की बात सामने आई थी.

पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा (ETV Bharat)

इससे पहले विनय शर्मा ने कई आरोप लगाते हुए संजय गुप्ता के खिलाफ छोटा शिमला थाना में शिकायत भी दी थी, लेकिन तब उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई. हालांकि, अब संजय गुप्ता के राज्य के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्ति होने के पांच दिन बाद उनकी ओर से शिकायत दी गई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विनय शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351, 248 और 356(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि फिर में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिखा गया है.

पूर्व CS श्रीकांत बाल्दी (ETV Bharat)

इसी मामले में पूर्व रेरा चेयरमैन और पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. बाल्दी ने आरोप लगाया था कि संजय गुप्ता ने सोलन के डीसी को एसडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के अवैध निर्देश दिए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश रद्द कराए गए और नगर निगम सोलन के आयुक्त पर दबाव बनाया गया. बाल्दी ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और मनमाने प्रशासनिक हस्तक्षेप का गंभीर उदाहरण बताया था. अब इन बयानों को लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: इस्तीफा मंजूरी पर नीरज भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष को ही दे डाली नसीहत, सोशल मीडिया पर यूजर्स पीट रहे तालियां