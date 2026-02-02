ETV Bharat / state

बिहार में वंदे भारत ट्रेन के सामने 5 नाबालिगों ने बनाया रील, अब ढूंढ रही पुलिस

पटना: बिहार में सोशल मीडिया की चमक-दमक ने पांच नाबालिगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. बख्तियारपुर-अथमलगोला के बीच बख्तियारपुर लिंक स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस को "रोकने" का दावा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन जांच में यह सामने आया कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई थी.

ट्रैक पर लकड़ी रखकर रील बनाई: 23 जनवरी को घटित इस घटना में पांच नाबालिग किशोरों ने रेलवे ट्रैक पर बड़ी टहनी और लकड़ी रखकर वंदे भारत ट्रेन के सामने वीडियो शूट किया. वीडियो में वे कहते सुनाई देते हैं, "आज हम वंदे भारत ट्रेन को रोक देंगे" और "हे guys ट्रेन रोक दिया." उन्होंने ट्रेन के रुकने पर खुशी जताई और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, साथ ही ट्रेन के पास जाकर और वीडियो बनाए.

क्या है ट्रेन रुकने का असली कारण: रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) की प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि वंदे भारत एक्सप्रेस लाल सिग्नल के कारण रुकी थी, न कि ट्रैक पर रखी लकड़ी से. ट्रेन की स्पीड पहले से धीमी थी और पायलट की सतर्कता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. किशोरों ने वीडियो एडिट कर इसे ऐसा दिखाया मानो उन्होंने ट्रेन जबरन रोकी हो.

वायरल वीडियो पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: 39 और 46 सेकंड के इन वीडियो क्लिप्स ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ और बख्तियारपुर जीआरपी ने तकनीकी जांच, स्थानीय सूत्रों और वीडियो विश्लेषण से किशोरों की पहचान की. सभी पांच नाबालिग अथमलगोला प्रखंड के सबनीमा गांव के निवासी हैं.

रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज: चूंकि सभी किशोर नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें विधि विरुद्ध बालक माना गया है. रेलवे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. फिलहाल वे पुलिस हिरासत से बाहर हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चल रही है.

साइबर थाने को भेजा गया पत्र: बख्तियारपुर रेल थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने साइबर रेल थाना (पटना) को पत्र लिखकर वीडियो अपलोड करने वाली इंस्टाग्राम आईडी पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है. इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सामग्री फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है.

"प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि लाल सिग्नल के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस रुकी थी. इसी दौरान लड़कों ने वीडियो बनाया और छेड़छाड़ कर इसे जबरन रोके जाने जैसा वायरल किया."-मनीष कुमार, रेल थाना अध्यक्ष, बख्तियारपुर