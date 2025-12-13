लखनऊ के नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल समेत पांच पर FIR, टूरिस्ट वीजा पर आया था फिलीपींस का नागरिक, बिना सूचना दिए धार्मिक प्रचार किया
प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार हारून राशिद, हॉस्टल वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी और मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 10:12 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 10:54 PM IST
लखनऊ : नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. टूरिस्ट वीजा पर भारत आए एक विदेशी नागरिक के कॉलेज परिसर में ठहरने और तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियों की सूचना समय पर नहीं देने के आरोप में एक्शन लिया गया है. यह कार्रवाई फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO), लखनऊ की सूचना के बाद की गई है.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, फिलीपींस का नागरिक मोहम्मद एरॉन सरिप दिल्ली आया था. इसके बाद 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलमा परिसर में ठहरा था. जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वह केवल टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जबकि उसके ठहरने और गतिविधियों को लेकर आवश्यक सूचना संबंधित विभागों को नहीं दी गई.
धार्मिक गतिविधियों पर सख्त मनाही : नियमों के अनुसार, टूरिस्ट वीजा पर भारत आए किसी भी विदेशी नागरिक को धार्मिक प्रचार-प्रसार या तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है. जांच एजेंसियों का कहना है कि यदि ऐसे किसी उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित विदेशी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में भारत आने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.
FRRO की सूचना से खुला मामला : FRRO लखनऊ को जब विदेशी नागरिक के नदवा कॉलेज परिसर में ठहरने की जानकारी मिली, तो तत्काल इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस ने लगभग सात दिनों तक पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की. जांच में सामने आया कि प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार हारून राशिद, हॉस्टल वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी और मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने कथित तौर पर विदेशी नागरिक के कॉलेज परिसर में प्रवेश और ठहरने की सूचना न तो स्थानीय थाने को दी और न ही FRRO को, जो विदेशी पंजीकरण नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है.
पुष्टि के बाद दर्ज हुई FIR : करीब सात दिन चली जांच के बाद जब तथ्यों की पुष्टि हुई, तो फॉरेनर्स एक्ट और विदेशी पंजीकरण कानूनों के उल्लंघन के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. हसनगंज थाना के SHO अमरनाथ वर्मा ने बताया, एक विदेशी नागरिक के गैर कानूनी तौर पर ठहरने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच अभी जारी है. कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
यह भी पढ़ें : कानपुर में क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बमबाजी का VIDEO, ऑल्टो कार से आए तीन बदमाशों ने फेंके चार बम