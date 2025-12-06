ETV Bharat / state

जालौन में दरोगा सुसाइड मामले में महिला सिपाही पर FIR, पत्नी बोली- मर्डर किया; आजमगढ़ में युवक को मारी गोली

कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात सुसाइड कर लिया था. पुलिस महिला सिपाही की भूमिका की जांच कर रही है.

जालौन और आजमगढ़ मामले में पुलिस कर रही जांच पड़ताल.
जालौन और आजमगढ़ मामले में पुलिस कर रही जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 9:46 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जालौन : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद सुसाइड कर लिया. अब मामले में एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा का नाम सामने आया है. अरुण कुमार राय की पत्नी माया देवी की शिकायत पर पुलिस ने मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. एसपी ने बताया कि माया देवी की तहरीर पर महिला सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. वह कोंच में यूपी-112 पर तैनात है.

माया देवी ने कहा कि पति किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका मर्डर किया गया है. घटना के समय एक महिला उनके आवास से निकलकर भागती देखी गई. एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि रात में महिला सिपाही द्वारा सूचना दी गई थी कि थाना प्रभारी ने सुसाइड कर लिया है. पुलिस टीम जब आवास पर पहुंची तो अरुण कुमार राय मच्छरदानी के भीतर खून से लथपथ पड़े थे.

उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. तीन सदस्यीय पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई. मृतक की पत्नी माया देवी ने तहरीर देकर महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतक के मामा और सेवानिवृत्त एडीएम आरएस पांडेय राय ने भी हत्या की आशंका जताई है.

आजमगढ़ में जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली : कंधरापुर थाना क्षेत्र के जुनेदगंज बाइपास से बिलरियागंज मार्ग पर शनिवार शाम अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. स्थानीय लोगों ने युवक को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई.

रौनापार थाना क्षेत्र के मारा कर्मनाथ पट्टी गांव के रहने वाले रजनीश उर्फ राजू (40) शनिवार की शाम लगभग सात बजे बाइक से गांव से जिला मुख्यालय आ रहा था. जैसे ही वह कंधरापुर थाना क्षेत्र के जुनेदगंज बाइपास के समीप श्याम हॉस्पिटल के पास ​स्थित पुलिया पर पहुंचा. पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए.

बुआ से चल रहा जमीनी विवाद : गोली रजनीश के दाहिने कंधे में लगी. स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा. लेकिन उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही रजनीश की पत्नी रंजना पांडेय भी मौके पर पहुंच गई. एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया, मृतक की पत्नी रंजना ने बताया कि बुआ से पुराना जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे लेकर धमकी भी दी गई थी. रंजना का आरोप है कि उन्हीं लोगों के द्वारा उनके पति को गोली मारी गई है.

यह भी पढ़ें :यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में की खुदकुशी, मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें : प्रतापगढ़ में बेटे की हत्या करने वाले पिता का कबूलनामा, पत्नी के प्रेमी को फंसाने की थी प्लानिंग, बेटे को पैर से कुचल डाला

Last Updated : December 6, 2025 at 10:22 PM IST

TAGGED:

SI SUICIDE IN JALAUN
FIR FEMALE CONSTABLE IN JALAUN
JALAUN NEWS
जालौन में महिला सिपाही पर केस
FIR FEMALE CONSTABLE IN JALAUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.