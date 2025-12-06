ETV Bharat / state

जालौन में दरोगा सुसाइड मामले में महिला सिपाही पर FIR, पत्नी बोली- मर्डर किया; आजमगढ़ में युवक को मारी गोली

जालौन : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद सुसाइड कर लिया. अब मामले में एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा का नाम सामने आया है. अरुण कुमार राय की पत्नी माया देवी की शिकायत पर पुलिस ने मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है. एसपी ने बताया कि माया देवी की तहरीर पर महिला सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. वह कोंच में यूपी-112 पर तैनात है.

माया देवी ने कहा कि पति किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका मर्डर किया गया है. घटना के समय एक महिला उनके आवास से निकलकर भागती देखी गई. एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि रात में महिला सिपाही द्वारा सूचना दी गई थी कि थाना प्रभारी ने सुसाइड कर लिया है. पुलिस टीम जब आवास पर पहुंची तो अरुण कुमार राय मच्छरदानी के भीतर खून से लथपथ पड़े थे.

उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. तीन सदस्यीय पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई. मृतक की पत्नी माया देवी ने तहरीर देकर महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतक के मामा और सेवानिवृत्त एडीएम आरएस पांडेय राय ने भी हत्या की आशंका जताई है.

आजमगढ़ में जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली : कंधरापुर थाना क्षेत्र के जुनेदगंज बाइपास से बिलरियागंज मार्ग पर शनिवार शाम अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. स्थानीय लोगों ने युवक को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई.