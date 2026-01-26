ETV Bharat / state

बेतिया GMCH के डॉक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज, मरीज की मौत के बाद मारपीट का गंभीर आरोप

बेतिया जीएमसीएच विवाद ( ETV Bharat )

बेतिया: बेतिया जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में एक गंभीर घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां के डॉक्टरों पर मारपीट, जानलेवा हमला और मरीज के परिजन के गले से सोने का चेन छीनने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. यह बेतिया पुलिस की डॉक्टरों के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की कथित गुंडागर्दी को उजागर करती है. मरीज की मौत के बाद भड़का विवाद: 21 जनवरी की रात करीब 8 बजे विशाल राज अपनी मां सुशीला कुमारी को इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया लाए थे. मां को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, लेकिन परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने बिना ईसीजी के मास्क हटा दिया. जब विशाल राज ने इसका विरोध किया तो बहस बढ़ गई. आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शराब के नशे में थे और जूनियर डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद मौके पर मौजूद थे. बेतिया जीएमसीएच विवाद (ETV Bharat) मारपीट और चेन छीनने का आरोप: विशाल राज के आवेदन के अनुसार, डॉक्टर ने अन्य साथी डॉक्टरों और अस्पताल में मौजूद दलाली करने वाले गुंडों को बुलाकर उनके साथ सामूहिक मारपीट की. हमला इतना भीषण था कि पीड़ित अधमरा हो गया. मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनके गले से एक लाख रुपये मूल्य का सोने का चेन जबरन छीन लिया. पीड़ित को गालियां भी दी गईं और अंदरूनी चोटें आईं, जिसका इलाज वह करा रहे हैं. मां की मौत पर लापरवाही का आरोप: पीड़ित का दावा है कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हो गई. घटना के समय अस्पताल में मौजूद अन्य मरीज, उनके परिजन और कर्मचारी प्रत्यक्षदर्शी हैं. मां के अंतिम संस्कार के कारण पुलिस में शिकायत देने में देरी हुई, लेकिन अब मामला दर्ज हो गया है. प्राथमिकी अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ की गई है, क्योंकि पीड़ित ने किसी खास नाम का जिक्र नहीं किया. "मारपीट के दौरान आरोपियो ने मेरे गले से एक लाख रुपये की सोने की चेन जबरन छीन निकाल ली. मारपीट के दौरान मुझे डॉक्टरो ने गालियां भी दी. बुरी तरह से मारपीट करने के कारण मुझे काफी अंदरूनी चोटे भी आई है. जिसका इलाज मैं करा रहा हूं. डाक्टरों एवं वहीं के कर्मचारीयों की लापरवाही के कारण मेरी मां की मौत हो गई है."-विशाल राज, पीड़ित