बेतिया GMCH के डॉक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज, मरीज की मौत के बाद मारपीट का गंभीर आरोप

बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. मरीज के परिजन के साथ शराब के नशे में मारपीट और चेन छीनने का आरोप.

बेतिया जीएमसीएच विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 2:30 PM IST

5 Min Read
बेतिया: बेतिया जिले के वर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में एक गंभीर घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां के डॉक्टरों पर मारपीट, जानलेवा हमला और मरीज के परिजन के गले से सोने का चेन छीनने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. यह बेतिया पुलिस की डॉक्टरों के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की कथित गुंडागर्दी को उजागर करती है.

मरीज की मौत के बाद भड़का विवाद: 21 जनवरी की रात करीब 8 बजे विशाल राज अपनी मां सुशीला कुमारी को इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया लाए थे. मां को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, लेकिन परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने बिना ईसीजी के मास्क हटा दिया. जब विशाल राज ने इसका विरोध किया तो बहस बढ़ गई. आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शराब के नशे में थे और जूनियर डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद मौके पर मौजूद थे.

बेतिया जीएमसीएच विवाद (ETV Bharat)

मारपीट और चेन छीनने का आरोप: विशाल राज के आवेदन के अनुसार, डॉक्टर ने अन्य साथी डॉक्टरों और अस्पताल में मौजूद दलाली करने वाले गुंडों को बुलाकर उनके साथ सामूहिक मारपीट की. हमला इतना भीषण था कि पीड़ित अधमरा हो गया. मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनके गले से एक लाख रुपये मूल्य का सोने का चेन जबरन छीन लिया. पीड़ित को गालियां भी दी गईं और अंदरूनी चोटें आईं, जिसका इलाज वह करा रहे हैं.

मां की मौत पर लापरवाही का आरोप: पीड़ित का दावा है कि डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हो गई. घटना के समय अस्पताल में मौजूद अन्य मरीज, उनके परिजन और कर्मचारी प्रत्यक्षदर्शी हैं. मां के अंतिम संस्कार के कारण पुलिस में शिकायत देने में देरी हुई, लेकिन अब मामला दर्ज हो गया है. प्राथमिकी अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ की गई है, क्योंकि पीड़ित ने किसी खास नाम का जिक्र नहीं किया.

"मारपीट के दौरान आरोपियो ने मेरे गले से एक लाख रुपये की सोने की चेन जबरन छीन निकाल ली. मारपीट के दौरान मुझे डॉक्टरो ने गालियां भी दी. बुरी तरह से मारपीट करने के कारण मुझे काफी अंदरूनी चोटे भी आई है. जिसका इलाज मैं करा रहा हूं. डाक्टरों एवं वहीं के कर्मचारीयों की लापरवाही के कारण मेरी मां की मौत हो गई है."-विशाल राज, पीड़ित

जूनियर डॉक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज (ETV Bharat)

जूनियर डॉक्टरों की लगातार मनमानी: यह कोई पहला मामला नहीं है. हाल ही में एक हफ्ते के भीतर जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ दो बार मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. लोगों में गुस्सा है कि आए दिन जूनियर डॉक्टर परिजनों से बदसलूकी और मारपीट करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है.

क्या कहती हैं अस्पताल अधीक्षक: इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधा भारती ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि महिला को अस्पताल लाए जाने पर उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि परिजन बार-बार मृत महिला का इलाज करने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी थी और उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया था. इस पर परिजन भड़क गए और गाली-गलौज के साथ मारपीट पर उतर आए, जिससे अस्पताल परिसर में हंगामा फैल गया. डॉ. भारती ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, लेकिन परिजनों की उग्रता के कारण विवाद बढ़ गया.

"परिजनों के द्वारा लगाए गये सभी आरोप झूठे हैं. महिला को जब अस्पताल लाया गया था, तब उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. परिजन मृत महिला का इलाज कराने का दबाव बना रहे थे. चिकित्सकों द्वारा मौत की पुष्टि कर इलाज से इनकार कर दिया गया था, जिस पर परिजन गाली-गलौज और मारपीट करने लगें."-डॉ. सुधा भारती, अस्पताल अधीक्षक

स्थानीय स्तर पर बढ़ता आक्रोश: बेतिया के नागरिकों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों के साथ इस तरह की गुंडागर्दी अस्वीकार्य है. यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है. पीड़ित ने चिकित्सीय परीक्षण की मांग की है ताकि चोटों का सबूत दर्ज हो सके.

पुलिस जांच शुरू, कार्रवाई की उम्मीद: नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. यह पहली बार है जब बेतिया जीएमसीएच के डॉक्टरों पर इस तरह की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. लोगों की उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि अस्पताल में मरीजों के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

