DIOS ऑफिस के कर्मचारी ने पत्नी के खाते में ट्रांसफर किये 1 करोड़ रुपये, गबन को लेकर FIR दर्ज

शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया, इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून के खिलाफ सरकारी धन हड़पने को लेकर FIR दर्ज की गयी है.

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
पीलीभीत: जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी सरकारी पहुंच का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन में सेंधमारी की और अपनी पत्नी के बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ट्रांसफर कर ली. जिलाधिकारी के आदेश के बाद, DIOS की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कर्मचारी इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है.

संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन से खुला राज: इस घोटाले का भंडाफोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा की एक रिपोर्ट से हुआ. बैंक प्रबंधन ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को सूचित किया था कि कर्मचारी इल्हाम शम्सी की पत्नी अर्शी खातून के बचत खाते में अचानक करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है. जांच में सामने आया कि अर्शी का खाता जून 2025 में खुला था और दिसंबर 2025 के बीच इसमें कुल 1,01,95,135 रुपये ट्रांसफर किये गये थे.

महत्वपूर्ण पटल देख रहा था: आरोपी इल्हाम शम्सी मूल रूप से जनता इंटर कॉलेज, बीसलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से वह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में महत्वपूर्ण पटल देख रहा था. इसी का फायदा उठाते हुए उसने विभाग की वित्तीय प्रणालियों में हेरफेर की. वरिष्ठ कोषाधिकारी की जांच में यह पाया गया कि अर्शी के खाते में हुए 21 NEFT ट्रांजेक्शन सीधे तौर पर DIOS कार्यालय के सरकारी खातों से संबंधित थे.

जांच रिपोर्ट में पुष्टि के बाद कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) राजेंद्र कुमार श्रीवास को जांच सौंपी थी. सीडीओ की विस्तृत जांच रिपोर्ट में सरकारी धन के गबन की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. शहर कोतवाल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर आरोपी चपरासी इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून के विरुद्ध धोखाधड़ी और सरकारी धन हड़पने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस: पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. करोड़ों के इस घोटाले के उजागर होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इतने वर्षों तक महत्वपूर्ण पटल पर कैसे जमा रहा और क्या इस बंदरबांट में विभाग के कुछ अन्य बड़े अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हैं.

