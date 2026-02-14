ETV Bharat / state

DIOS ऑफिस के कर्मचारी ने पत्नी के खाते में ट्रांसफर किये 1 करोड़ रुपये, गबन को लेकर FIR दर्ज

पीलीभीत: जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी सरकारी पहुंच का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन में सेंधमारी की और अपनी पत्नी के बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ट्रांसफर कर ली. जिलाधिकारी के आदेश के बाद, DIOS की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कर्मचारी इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है.

संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन से खुला राज: इस घोटाले का भंडाफोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा की एक रिपोर्ट से हुआ. बैंक प्रबंधन ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को सूचित किया था कि कर्मचारी इल्हाम शम्सी की पत्नी अर्शी खातून के बचत खाते में अचानक करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है. जांच में सामने आया कि अर्शी का खाता जून 2025 में खुला था और दिसंबर 2025 के बीच इसमें कुल 1,01,95,135 रुपये ट्रांसफर किये गये थे.

महत्वपूर्ण पटल देख रहा था: आरोपी इल्हाम शम्सी मूल रूप से जनता इंटर कॉलेज, बीसलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से वह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में महत्वपूर्ण पटल देख रहा था. इसी का फायदा उठाते हुए उसने विभाग की वित्तीय प्रणालियों में हेरफेर की. वरिष्ठ कोषाधिकारी की जांच में यह पाया गया कि अर्शी के खाते में हुए 21 NEFT ट्रांजेक्शन सीधे तौर पर DIOS कार्यालय के सरकारी खातों से संबंधित थे.