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"मैं पुलिस में हूं..."; हाथरस में पति, सास और जेठ पर FIR, सिपाही की पत्नी ने मारपीट का भी लगाया आरोप

हाथरस : जिले में एक महिला ने अपने कांस्टेबल पति, सास और जेठ के खिलाफ घरेलू हिंसा, जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि मोबाइल में संदिग्ध नंबर पर चैट देखने पर अपने पति से जानकारी ली, जिसके बाद वह आग बबूला हो गया और मोबाइल तोड़ दिया. इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्जकर जांच-पड़ताल कर रही है.

एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता का आरोप है कि उसका मायका हाथरस में है. उसकी शादी 21 अप्रैल 2022 को अलीगढ़ के रहने वाले युवक के साथ हुई थी. उसकी शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च हुए थे. युवक उस समय पीएससी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था.

शिकायत में पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ महीने तक तो पति व परिवार वालों का व्यवहार सही रहा. 19 अगस्त 2024 को बेटी के जन्म के बाद पति का स्थानान्तरण हो गया. आरोप है कि जिसके पति अन्य बाहरी महिलाओं के सम्पर्क में रहने लगा तथा उनसे फोन पर बातचीत और चैट आदि करने लगा.







पीड़िता का आरोप है कि उसने मोबाइल में संदिग्ध नम्बर व चैट देखने पर अपने पति से जानकारी ली तो वह आग बबूला हो गया और मोबाइल जमीन में मार कर तोड़ दिया. पीड़िता का आरोप है कि परिवार में जेठ व सास भी पति के साथ गाली गलौज दिलवाते हैं, मारपीट कराते हैं.