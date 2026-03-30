भिलाई में कांग्रेस नेता पर FIR, युवक की मौत से जुड़ा है मामला, प्रताड़ित करने का है आरोप
भिलाई में युवक की मौत मामले में पुलिस ने दो लोगों पर FIR दर्ज किया है.अपराध दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 7:29 PM IST
दुर्ग : भिलाई के कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में युवक की मौत के बाद मिलने सुसाइड नोट की जांच के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. युवक मोहन रामटेके मौत मामले में स्मृतिनगर थाना पुलिस ने मृतक के पास मिले सुसाइड नोट को आधार मानकर FIR दर्ज की. पुलिस ने कांग्रेस नेता राजू पाल और सोनिया गोस्वामी को इस मामले में आरोपी बनाया है.
मामले के आरोपी हैं फरार
स्मृतिनगर चौकी प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि सुसाइड नोट और प्रारंभिक जांच के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.हीं एएसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला पैसों के लेन-देन से जुड़ा सामने आया है.
पैसों के लेनदेन के विवाद के कारण मोहन मानसिक तनाव में था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इस मामले के दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. साथ ही मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच की जा रही है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी
कब हुई थी घटना ?
घटना 28 मार्च की है, जब कोहका स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 42 वर्षीय मोहन कुमार रामटेके का शव उसके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला था. सूचना मिलते ही स्मृतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जांच शुरू की. कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मोहन ने अपनी मौत के लिए दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया था.सुसाइड नोट में मोहन ने स्पष्ट रूप से राजू पाल और सोनिया गोस्वामी का नाम लेते हुए उन पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है.
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