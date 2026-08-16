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कांग्रेस IT सेल के नेता के खिलाफ FIR, मॉर्फ्ड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप

रायपुर: राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप कांग्रेस नेता पर लगा है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कांग्रेस IT सेल से जुड़े नेता अरुण साहू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा का आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा अपने निवास पर लगाए गए तिरंगे की तस्वीर को एडिट कर भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास के मुताबिक, हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया था. आरोप है कि कांग्रेस नेता अरुण साहू ने इस तस्वीर में एडिटिंग कर गलत तरीके से तिरंगे की तस्वीर तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हुए भ्रामक जानकारी साझा की. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कथित पोस्ट और अन्य साक्ष्यों के साथ रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा का दावा है कि शिकायत के बाद संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वह व्यापक रूप से वायरल हो चुका था. इसके बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है.

तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप (ETV Bharat)

तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप (ETV Bharat)





सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज

FIR दर्ज होने के बाद गौरी शंकर श्रीवास ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं द्वारा राष्ट्रध्वज और भाजपा नेताओं को लेकर बिना तथ्य-जांच के सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय पर्व से जुड़े आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रध्वज को लेकर भ्रामक सामग्री फैलाने की कोशिशों का अब कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा.