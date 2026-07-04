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आगरा में कॉमेडियन बाबू गप्पी के खिलाफ केस दर्ज; महिलाओं के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

आगरा में कॉमेडियन बाबू गप्पी के खिलाफ केस दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी उर्फ भोला गूर्जर की मुश्किल बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी ने महिलाओं को लेकर कथित अश्लील टिप्पणी की है. वीडियो वायरल होने पर कॉमेडियन के खिलाफ साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके बारे में उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी संज्ञान ​लिया है. इसके साथ ही योगी यूथ ब्रिगेड के महिला मोर्चा ने भी पुलिस कमिश्रर दीपक कुमार से मुलाकात करके 24 घंटे में कार्रवाई की मांग को लेकर कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ शिकायत दी थी. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है. बीते दिनों कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. कॉमेडी के इस वीडियो में बाबू गप्पी ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बाबू गप्पी को घेरना शुरू कर दिया. लोग आक्रोशित हुए और पुलिस से अपना आक्रोश जताया. यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही वायरल वीडियो पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता बबीता चौहान ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा था. साइबर थाना पुलिस ने बताया कि महादेव नगर, शमसाबाद रोड निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता छोटू पंडित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. तहरीर में लिखा कि कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा. जिसमें कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी कॉमेडी के नाम पर महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी की है.