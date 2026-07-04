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आगरा में कॉमेडियन बाबू गप्पी के खिलाफ केस दर्ज; महिलाओं के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी

इसके बारे में उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी संज्ञान ​लिया और कार्रवाई के लिए पत्र लिखा.

आगरा में कॉमेडियन बाबू गप्पी के खिलाफ केस दर्ज.
आगरा में कॉमेडियन बाबू गप्पी के खिलाफ केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:41 AM IST

3 Min Read
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आगरा: कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी उर्फ भोला गूर्जर की मुश्किल बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी ने महिलाओं को लेकर कथित अश्लील टिप्पणी की है. वीडियो वायरल होने पर कॉमेडियन के खिलाफ साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है.

इसके बारे में उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी संज्ञान ​लिया है. इसके साथ ही योगी यूथ ब्रिगेड के महिला मोर्चा ने भी पुलिस कमिश्रर दीपक कुमार से मुलाकात करके 24 घंटे में कार्रवाई की मांग को लेकर कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ शिकायत दी थी.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है.

बीते दिनों कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. कॉमेडी के इस वीडियो में बाबू गप्पी ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बाबू गप्पी को घेरना शुरू कर दिया.

लोग आक्रोशित हुए और पुलिस से अपना आक्रोश जताया. यूट्यूबर बाबू गप्पी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही वायरल वीडियो पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता बबीता चौहान ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा था.

साइबर थाना पुलिस ने बताया कि महादेव नगर, शमसाबाद रोड निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता छोटू पंडित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. तहरीर में लिखा कि कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा. जिसमें कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी कॉमेडी के नाम पर महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी की है.

वायरल वीडियो में कॉमेडियन कह रहा है कि मैं कूद कर मर रहा हूं. मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है. मैं पुलिस में नहीं लगूंगा. इसमें एक महिला भी नजर आ रही है. जो उससे सवाल कर रही है और पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कर रही है.

इसमें बाबू गप्पी कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है. तभी उसने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्प्णी की, जो महिलाओं का अपमान है. महिलाओं की निजता का हनन है. कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी का वायरल वीडियो गंदी सोच का ही नजीता है.

महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से विवादों में घिरे कॉमेडियन बाबू गप्पी उर्फ भोला गुर्जर ने शुक्रवार को वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. जिसमें कॉमेडियन बाबू गप्पी ने कहा कि मेरा वीडियो का उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना होता है.

यदि उनके किसी शब्द या व्यंग्य से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा चाहता हूं. पिछले दिनों डॉक्टर से जुड़े एक वीडियो में महिलाओं को लेकर किए गए व्यंग्य को गलत तरीके से समझ लिया गया. जिसे लेकर लोग उन्हें गलत-गलत कमेंट भी कर रहे हैं.

मेरा किसी महिला या किसी वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था. इसके बावजूद यदि किसी का दिल दुखा है तो मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. बाबू गप्पी ने वीडियो में राज्य महिला आयोग और आगरा जिला प्रशासन से भी माफी मांगी है.

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