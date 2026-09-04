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कांग्रेस में विवाद गहराया: बीकानेर में अब 'सिंबल चोरी' का मुकदमा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेघवाल सहित तीन पर FIR

कांग्रेस ने मारपीट के आरोपी मोहित और उनके पिता पूर्व पार्षद दीपक को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है.

Bikaner Congress Controversy
पुलिस अधीक्षक कार्यालय बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: कांग्रेस में टिकट विवाद अब 'सिंबल चोरी' के मुकदमे तक पहुंच गया है. शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल, देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग और वार्ड 50 से कांग्रेस प्रत्याशी नवरत्न डागा के खिलाफ सदर थाने में FIR दर्ज हुई है. आरोप है कि मोहित अरोड़ा के नाम जारी कांग्रेस सिंबल में कथित हेरफेर किया गया. सदर थानाधिकारी रमेश न्योल ने बताया कि पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है.

पूरा विवाद नगर निगम के वार्ड 50 में कांग्रेस के टिकट को लेकर शुरू हुआ. पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के पुत्र मोहित अरोड़ा दावेदार थे. दीपक का आरोप है कि पार्टी स्तर पर मोहित के नाम पर टिकट और सिंबल तय किया गया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर सिंबल में बदलाव कर दूसरे प्रत्याशी नवरत्न डागा के नाम से इस्तेमाल कर दिया गया. दीपक ने FIR में आरोप लगाया कि पुत्र के नाम से कांग्रेस का अधिकृत सिंबल आने के बावजूद कथित रूप से बदल दिया गया.

Bikaner Congress Controversy
FIR की कॉपी (ETV Bharat Bikaner)

इसी कथित हेरफेर के कारण मोहित की जगह नवरत्न डागा को प्रत्याशी बनाया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. इस बीच, दीपक अरोड़ा और पुत्र मोहित अरोड़ा को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया.

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'टिकट कटी नहीं, चोरी हुई है' का दावा: विवाद तब और बढ़ा जब मोहित अरोड़ा की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, वीडियो में मोहित ने दावा किया कि टिकट काटी नहीं बल्कि कथित तौर पर 'चोरी' की गई है. यह भी दावा किया कि उनके पास कांग्रेस नेताओं से बातचीत से संबंधित कुछ रिकॉर्डिंग हैं और आगे खुलासा करेंगे.

पिता पुत्र पार्टी से बाहर: मोहित अरोड़ा पर आरोप है कि कार्यालय उद्घाटन के दौरान कुछ साथियों के साथ मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की. घटना के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैला, पुलिस में शिकायत दी गई और कार्रवाई शुरू हुई. बाद में पुलिस ने मोहित सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया. मारपीट के बाद संगठन ने सख्त रुख अपनाया. पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा और पुत्र मोहित अरोड़ा को प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निलंबित कर दिया. टिकट वितरण को लेकर असंतोष पहले भी था, लेकिन वार्ड 50 की घटना के बाद विवाद ने गंभीर रूप ले लिया.

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अब दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे: अब दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप और कानूनी कार्रवाई सामने आ रही है. एक तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला जांच में है, जिसमें मोहित समेत कई लोगों पर कार्रवाई हुई है. इस घटना ने बीकानेर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को चुनावी माहौल में चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

पुलिस जांच के बाद सामने आएगा सच: थानाधिकारी का कहना था कि सिंबल में कथित हेरफेर को लेकर FIR दर्ज हुई है और अब जांच में संबंधित दस्तावेज, सिंबल से जुड़े रिकॉर्ड, नामांकन से संबंधित कागजात और संबंधित लोगों के बयान अहम होंगे. जांच पूरी होने के बाद ही सबकुछ स्पष्ट हो सकेगा.

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