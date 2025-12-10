ETV Bharat / state

आगरा में महिला की 0.4 बीघा जमीन हथियाने की साजिश; CBI मैनेजर समेत 8 भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई

आगरा में महिला की 0.4 बीघा जमीन हथियाने की साजिश. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

आगरा: ताजनगरी आगरा में एक महिला की जमीन कब्जाने की साजिश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) के मैनेजर समेत 8 लोग फंसे हैं. पीड़ित महिला ने डीसीपी सिटी से गुहार लगाई थी. जिस पर डीसीपी सिटी ने एसआईटी से जांच कराई. जिसमें जमीन हथियाने की साजिश की पोल खुली.

भू-माफिया ने महिला के सभी दस्तावेज कब्जे में लेकर उनके खाते से 12 लाख रुपए भी निकाले. जांच के बाद डीसीपी सिटी के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर समेत 8 भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

मथुरा के रांची बांगर कदम बिहार टाउनशिप निवासी कविता ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें आरोप लगाया था कि एकता थाना क्षेत्र में बरौली अहीर क्षेत्र में शमसाबाद रोड पर प्लॉट संख्या 35 था, जो करीब 403.55 वर्ग मीटर यानी 0.4 बीघा का था. जो उसकी दादी स्व. कपूरी देवी के नाम पर था.

कविता ने बताया, सन 2009 में वसीयत से यह संपत्ति मेरे नाम दर्ज हो चुकी थी. महिला होने की वजह से मेरी पैतृक संपत्ति को हड़पने की भू-माफिया ने फर्जी दस्तावेजों से साजिश रची. जिसमें ऋषि दुबे समेत आठ लोगों ने कूटरचित रजिस्ट्री तैयार करके जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करने की कोशिश की. आरोपित अब फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर प्लॉट अपना बता रहे हैं.