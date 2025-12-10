आगरा में महिला की 0.4 बीघा जमीन हथियाने की साजिश; CBI मैनेजर समेत 8 भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई
भू-माफिया ने महिला के सभी दस्तावेज कब्जे में लेकर उनके खाते से 12 लाख रुपए भी निकाले. आधार कार्ड, पैन कार्ड, किए जब्त.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 10:33 AM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा में एक महिला की जमीन कब्जाने की साजिश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) के मैनेजर समेत 8 लोग फंसे हैं. पीड़ित महिला ने डीसीपी सिटी से गुहार लगाई थी. जिस पर डीसीपी सिटी ने एसआईटी से जांच कराई. जिसमें जमीन हथियाने की साजिश की पोल खुली.
भू-माफिया ने महिला के सभी दस्तावेज कब्जे में लेकर उनके खाते से 12 लाख रुपए भी निकाले. जांच के बाद डीसीपी सिटी के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर समेत 8 भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
मथुरा के रांची बांगर कदम बिहार टाउनशिप निवासी कविता ने डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें आरोप लगाया था कि एकता थाना क्षेत्र में बरौली अहीर क्षेत्र में शमसाबाद रोड पर प्लॉट संख्या 35 था, जो करीब 403.55 वर्ग मीटर यानी 0.4 बीघा का था. जो उसकी दादी स्व. कपूरी देवी के नाम पर था.
कविता ने बताया, सन 2009 में वसीयत से यह संपत्ति मेरे नाम दर्ज हो चुकी थी. महिला होने की वजह से मेरी पैतृक संपत्ति को हड़पने की भू-माफिया ने फर्जी दस्तावेजों से साजिश रची. जिसमें ऋषि दुबे समेत आठ लोगों ने कूटरचित रजिस्ट्री तैयार करके जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करने की कोशिश की. आरोपित अब फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर प्लॉट अपना बता रहे हैं.
कविता का आरोप है कि भू-माफिया ने उनके सभी मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम तक अपने कब्जे में ले रखे हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फव्वारा शाखा से मेरी जानकारी के बिना पहले 4 लाख और बाद में 8 लाख रुपये निकाले.
महिला का कहना है कि आरोपी दबंग और अपराधी हैं. जिससे मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कविता की शिकायत पर मामले की जांच एसआईटी से कराई. जांच में भू-माफिया की करतूत उजागर हुई.
डीसीसी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एसआईटी की जांच के आधार पर शाहगंज थाना में ऋषि दुबे, खेमचंद, दयालू, जीतू तोमर, भूरी सिंह, छविराम, अरब सिंह और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोपी ऋषि दुबे समेत अन्य आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. जल्द आरोपितों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी.
