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बस्ती में ब्राह्मण नेता अभय देव शुक्ला पर FIR, एसडीएम कोर्ट ने हिदायत देकर छोड़ा, सीएम योगी पर की थी टिप्पणी

बस्ती : अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के संस्थापक अभयदेव शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है. अभयदेव शुक्ला ने सीएम योगी आदित्यानाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी. पुलिस अभय देव शुक्ला को पकड़कर थाने लाई और हिदायत देकर जमानत पर छोड़ दिया. वहीं गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने अभय देव को फोन करके जेल जाने की बधाई भी दे दी.

जमानत मिलने के बाद अभय देव शुक्ला ने कहा, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा उत्पीड़न किया जा रहा. सच की आवाज उठाना इतना बड़ा जुल्म हो गया है कि FIR तक हो की जा रही है. मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

10 महीने पहले एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की गई. फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. बच्ची का शव कब्रिस्तान के पास क्षत-विक्षत हालत में मिला था. मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की. 10 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं.

इस प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के संस्थापक अभय देव शुक्ला लगातार आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रामनवमी के दिन बेटियों के पैर धुलते फोटो के साथ बच्ची की मौत का जिक्र करते हुए ढोंग करने की बात कही. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया, इसके बाद पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज किया.