बागपत में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें वजह

एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Photo Credit: Baghpat Police
बागपत में निवेश के नाम पर ठगी. (Photo Credit: Baghpat Police)
Published : October 24, 2025 at 8:32 PM IST

बागपत: निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित निवेशक के मुताबिक 'द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' कंपनी ने निवेशकों को 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था.

बागपत में निवेश के नाम पर ठगी: इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को पेश किया गया, जिन्होंने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री के जरिये लोगों से निवेश की अपील की. कंपनी ने खुद को भारत सरकार के कृषि और सहकारी मंत्रालय से रजिस्टर्ड संस्था बताया था. इसीलिए बागपत सहित आसपास के जिलों के सैकड़ों लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी में लगा दी.

जानकारी देते एएसपी प्रवीण सिंह चौहान (Video Credit: Baghpat Police)

श्रेयस तलपड़े, आलोकनाथ ने किया था प्रमोशन: रकम दोगुनी करने के नाम पर ठगी: करीब 25 एजेंट्स का नेटवर्क बनाकर यह ठगी की गयी. निवेश के पांच साल पूरे होने पर जब लोगों ने अपनी रकम मांगी, तो कंपनी के अधिकारी गायब हो गए.

कंपनी का सॉफ्टवेयर बंद हो गया: 27 नवंबर 2024 को कंपनी का सॉफ्टवेयर अचानक बंद कर दिया गया. इससे निवेशकों के होश उड़ गए. एक साल इंतजार करने के बाद अब पीड़ित निवेशकों ने एजेंट्स और कंपनी संचालकों के साथ दोनों बॉलीवुड कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी के एमडी समीर अग्रवाल, पीए अग्रवाल समेत कुल 18 एजेंट्स ने संगठित तरीके से लोगों के साथ ठगी की.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की: पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को कोतवाली बागपत में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था. इसमें 22 लोग नामजद हैं. इसमें दो अभिनेताओं समेत कम्पनी के एमडी का नाम शामिल है. मामले की जांच की जा रही है.

