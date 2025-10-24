ETV Bharat / state

बागपत में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जानें वजह

बागपत में निवेश के नाम पर ठगी. ( Photo Credit: Baghpat Police )

बागपत: निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित निवेशक के मुताबिक 'द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' कंपनी ने निवेशकों को 5 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था. बागपत में निवेश के नाम पर ठगी: इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर के रूप में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को पेश किया गया, जिन्होंने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री के जरिये लोगों से निवेश की अपील की. कंपनी ने खुद को भारत सरकार के कृषि और सहकारी मंत्रालय से रजिस्टर्ड संस्था बताया था. इसीलिए बागपत सहित आसपास के जिलों के सैकड़ों लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी में लगा दी. जानकारी देते एएसपी प्रवीण सिंह चौहान (Video Credit: Baghpat Police)