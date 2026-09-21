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गौरेला में भाजयुमो अध्यक्ष समेत अन्य के खिलाफ FIR, सड़क जाम कर बर्थडे मनाने का है मामला

सोशल मीडिया से मिले वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है.जांच विवेचना के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- अविनाश मिश्रा,एएसपी

पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर 2026 की रात करीब 11.42 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई. वीडियो में सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्धू फेसबुक पर लाइव दिखाई दे रहे थे. वीडियो देखने पर पुलिस को अमरकंटक चौक गौरेला में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई. पुलिस के मुताबिक, वहां सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्धू का जन्मदिन मनाने के लिए मंच तैयार किया गया था.जिसमें केक काटा गया,इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे.वायरल वीडियो में कुछ लोग केक काटकर सिद्धार्थ दुबे को खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

गौरेला पेंड्रा मरवाही : हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सड़क जाम करके बर्थडे मनाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है. ताजा घटना गौरेला पेंड्रा मरवाही के अमरकंटक चौक में सामने आई है.जहां भाजयुमो जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्धू का जन्मदिन मार्ग बाधित करके मनाया गया. बर्थडे मनाने वाले सिद्धू समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक चौक पर भीड़ एकत्रित होने के कारण सार्वजनिक मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ. आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वीडियो में सिद्धार्थ दुबे उर्फ सिद्धू के साथ मौसम ताम्रकार, रितुराज अग्रवाल सहित अन्य लोग भी दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 और 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 0414/26 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य मंत्री के पीए ने भी मनाया था बर्थ डे

छत्तीसगढ़ में ये कोई पहला मामला नहीं है. पिछले साल 9 अक्टूबर को चिरमिरी मुख्य मार्ग पर स्वास्थ्य मंत्री के पीए राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस दौरान आतिशबाजी और केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बना. कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला था.

क्या हैं हाईकोर्ट के निर्देश ?

सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग या बर्थ डे मनाने के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के मुताबिक पुलिस केवल मामूली जुर्माना लगाकर खानापूर्ति या दिखावे की कार्रवाई न करे, बल्कि सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों से बॉन्ड भी भरवाए. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे मामलों में रोक नहीं लगी, तो दोबारा उल्लंघन करने वालों को पक्षकार बनाकर अदालत के आदेश की अवमानना का मामला चलाया जाएगा.अदालत ने सड़क पर केक काटना, तलवार-चाकू और हथियारों का प्रदर्शन करना और यातायात बाधित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है.

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