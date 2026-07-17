ETV Bharat / state

जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत, स्वास्थ्यकर्मियों का हड़ताल, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जामताड़ा सदर अस्पताल ( Etv Bharat )