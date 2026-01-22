ETV Bharat / state

बीजेपी MLA अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजे पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला

उधम सिंह नगर जिले में बीजेपी MLA अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजे पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

बीजेपी MLA अरविंद पांडेय (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 22, 2026

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के बाजपुर थाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के विधायक अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. संजय कुमार बंसल की तहरीर पर पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है.

संजय कुमार बंसल ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक उनकी गांव मुंडिया पिस्तौर में जमीन है, जिसका खसरा नंबर 417 है. इसमें से उन्होंने 417/6 हिस्सा संजय कुमार ने आपसी राजमंदी से काम कराने और देखभाल के लिए जय प्रकाश तिवारी को दी थी.

संजय कुमार बंसल का आरोप है कि 21 जुलाई 2025 को प्राधिकरण ने उन्हें बुलाया था. साथ ही उस जमीन पर नए निर्माण करने को लेकर उन्हें प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया था. प्राधिकरण ने नोटिस के जरिए कहा था कि ये निर्माण अवैध है और इस आप खुद तुड़वा या ध्वस्त करवा दें.

संजय कुमार बंसल का आरोप है कि इस बात को लेकर मौके पर पहले से मौजूद देवानंद व अमर पांडेय समेत उनके कुछ साथी उनसे बहस करने लगे.

आरोप है कि सभी ने संजय कुमार बंसल को धमकी देते हुए कहा कि तू कौन होता है? ये जमीन मेरी है, हम चाहे जैसे निर्माण करें. दोबारा मत दिखना नहीं तो जान से मार देंगे. विधायक अरविंद पांडेय मेरा भाई है. ये कहकर देवानंद ने कुछ कागज संजय कुमार बंसल की तरफ फेंका और कहा कि यह स्टाम्प पढ़ ले, ये जमीन मेरी है और इस जमीन पर तुम निर्माण नहीं तोड़ सकते हो.

संजय कुमार बंसल ने अपनी तहरीर में बताया कि जब उन्होंने वो कागज उठाकर देखे तो जय प्रकाश तिवारी, देवानंद पांडेय, मोहन पांडेय और किसान पांडेय ने आपस में मिलकर व एक राय होकर किरायानाम बनाया गया था, जो उनकी जमीन का फर्जी तरीके से हड़पने की साजिश के लिए तैयार किया गया था.

संजय कुमार बसंल का आरोप है कि उन्होंने समय-समय पर अपनी जमीन लेने के लिए आरोपियों से बात भी की, लेकिन अरविंद पांडेय और उनके भाइयों ने उन्हें डराया धमकाया गया. संजय कुमार बंसल ने अपनी तहरीर में बताया है कि वो बीपी के मरीज हैं. यदि भविष्य में उनके जानमाल की क्षति होती है तो इन सभी लोगों की पूरी जिम्मेदारी होगी.

संजय कुमार बंसल की तहरीर पर पुलिस ने विधायक अरविंद पांडेय के भाई देवानंद पांडे, चचेरे भाई मोहन पांडे, भतीजे रामानंद पांडे सहित एक अन्य जय प्रकाश तिवारी पर मुकदमा दर्ज किया है.

