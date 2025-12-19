ETV Bharat / state

BJP नेता प्रीतम सिंह, बेटे समेत छह पर FIR; कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई, पेट्रोल पंप पर दो पक्षों में हुआ था विवाद

हमीरपुर : धनतेरस की रात पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के मामले में भाजपा नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) के आदेश पर प्रीतम सिंह किसान, उनके बेटे सहित कुल छह लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, जानलेवा हमला और मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है.

कोतवाली मुस्करा प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है.



महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बुड़ौरा गांव निवासी नरेश कुमार अहिरवार की ओर से कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज हुआ है. पीड़ित नरेश कुमार ने आरोप लगाया था कि 18 अक्टूबर (धनतेरस) की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच, वह अपने साथियों मनोज, वीरेंद्र, अजय और रविकुमार सिंह के साथ कार से अपने गांव लौट रहा था.

उन्होंने बताया था कि रास्ते में उन्होंने किसान पेट्रोल पंप पर वाहन में पेट्रोल भरवाया, लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते ऑनलाइन भुगतान नहीं हो सका. इसी बात को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों आशीष और रामसिंह से कहासुनी शुरू हो गई.