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लखनऊ में आय प्रमाण-पत्र बनवाने पहुंचे युवक को पीटा, भाजपा पार्षद व साथियों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने दर्ज की FIR ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के फैजुल्लागंज से भाजपा पार्षद पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया. पीड़ित की शिकायत के बाद मड़ियांव पुलिस ने भाजपा पार्षद और उसके भाई समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

मामले में एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. तहरीर के आधार पर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.