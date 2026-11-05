लखनऊ में आय प्रमाण-पत्र बनवाने पहुंचे युवक को पीटा, भाजपा पार्षद व साथियों के खिलाफ FIR दर्ज
एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:04 PM IST
लखनऊ : राजधानी के फैजुल्लागंज से भाजपा पार्षद पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया. पीड़ित की शिकायत के बाद मड़ियांव पुलिस ने भाजपा पार्षद और उसके भाई समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
मामले में एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. तहरीर के आधार पर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
एसीपी ने बताया कि इससे पहले भी अपने ही घर पर बम डलवाकर सुरक्षा पाने की साजिश से जुड़ा मामला मड़ियांव थाने में दर्ज हुआ था. उस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. मौजूदा मामले में भी नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मड़ियांव थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, घटना चार नवंबर की दोपहर करीब एक बजे की है. फैजुल्लागंज के वार्ड चार स्थित दौदनगर में पावर हाउस के पास पार्षद रामू दास कनौजिया का कार्यालय है. विजय बाजपेयी अपनी पत्नी के साथ आय प्रमाण-पत्र बनवाने के सिलसिले में पार्षद के कार्यालय पहुंचे थे. आरोप है कि पार्षद ने उनका आधार कार्ड देखने के बाद आय प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया. आरोप है कि इस पर उनकी पत्नी ने वजह पूछी तो पार्षद नाराज हो गए.
महिला का आरोप है कि जब उनके पति विजय ने इसका विरोध किया तो पार्षद, उनके भाई और दो अज्ञात लोगों ने उनके पति को पकड़ लिया. इसके बाद आरोपियों ने उनके पति के साथ मारपीट की. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मड़ियांव थाने में पांच नवंबर की रात मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले में पार्षद रामू दास कनौजिया, उनके भाई और दो अज्ञात लोगों को नामजद किया है.
इस मामले में भी चर्चा में आये : रामू दास कनौजिया इससे पहले भी एक मामले में चर्चा में आए थे. 30 सितंबर 2023 को उनके दौदनगर स्थित घर पर बम से हमला किये जाने की घटना सामने आई थी. शुरुआत में पार्षद की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस की जांच में रामू कन्नौजिया के खिलाफ सुरक्षा पाने के लिये अपने ही घर पर साजिश के तहत बम से हमला कराने को लेकर मड़ियांव पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में पार्षद ने गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत से रोक भी हासिल की थी.
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