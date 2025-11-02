बाइक पर स्टंट करते गाड़ी को मारी किक, बाल-बाल बची मां-बेटी, स्टंटबाज पर हुई FIR
शिमला में एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बाइकर्स खतरनाक स्टंट कर रहे हैं.
शिमला: सड़कों पर बाइकर्स गैंग की तेज रफ्तार और स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इसमें बाइक सवार युवक ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते है. ये वीडियो शिमला के संजौली का बताया जा रहा है और पांच-छह दिन पहले का है.
ये वीडियो 42 सेकेंड का है. इसमें एक बाइक सवार और एक स्कूटी सवार नजर आ रहा है. पीछे चल रहा बाइक सवार अपने कैमरे से वीडियो बना रहा है, जबकि आगे चल रहा स्कूटी सवार स्टंट कर रहा है. इस दौरान ये पैदल चल रहे लोगों और गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचते हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी सवार चलती गाड़ी की तरफ किक मारता है सड़क पर बस को हाथ से पकड़ता है. स्कूल से आ रही एक बच्ची और मां सड़क क्रॉस करते हुए उससे टकराने से बाल बाल बचती हैं. वीडियो में युवक एक हाथ से बाइक चलाता नजर आता है.
वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर रही पुलिस
इस मामले में संजौली थाना के एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि 'वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है. जल्द बाइकर्स का पता लगा लिया जाएगा. शहर की सड़कों पर जगह-जगह लगे सीसीटीवी देखने के बाद ही ये मालूम पड़ेगा कि कुल कितने बाइकर्स स्टंटबाजी कर रहे थे. अभी वीडियो में दो बाइकर्स लग रहे हैं. इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है.'
मंडी में हुई थी 22 साल के लड़के की मौत
गौरतलब है कि मंडी में कुछ दिन पहले ही एक परिवार ने बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे 22 साल के अनिकेत की मौत हो गई थी. अनिकेत भी रील बनाने के चक्कर में इसी तरह की स्टंटबाजी कर रहा था. स्टंट करते वक्त बाइक फिसलने से कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलोरी टनल के पास उसकी मौत हो गई. मंडी हादसे के दो दिन बाद हिमाचल के डीजीपी अशोक तिवारी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली थी. इसमें डीजीपी ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए कि अब हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाने पर सीधी एफआईआर दर्ज की जाए. हाईवे और फोरलेन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए.
