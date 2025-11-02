ETV Bharat / state

बाइक पर स्टंट करते गाड़ी को मारी किक, बाल-बाल बची मां-बेटी, स्टंटबाज पर हुई FIR

स्टंट करता युवक ( ETV Bharat )

शिमला: सड़कों पर बाइकर्स गैंग की तेज रफ्तार और स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इसमें बाइक सवार युवक ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकते है. ये वीडियो शिमला के संजौली का बताया जा रहा है और पांच-छह दिन पहले का है. ये वीडियो 42 सेकेंड का है. इसमें एक बाइक सवार और एक स्कूटी सवार नजर आ रहा है. पीछे चल रहा बाइक सवार अपने कैमरे से वीडियो बना रहा है, जबकि आगे चल रहा स्कूटी सवार स्टंट कर रहा है. इस दौरान ये पैदल चल रहे लोगों और गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बचते हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूटी सवार चलती गाड़ी की तरफ किक मारता है सड़क पर बस को हाथ से पकड़ता है. स्कूल से आ रही एक बच्ची और मां सड़क क्रॉस करते हुए उससे टकराने से बाल बाल बचती हैं. वीडियो में युवक एक हाथ से बाइक चलाता नजर आता है. पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (ETV Bharat) वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर रही पुलिस