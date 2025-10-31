ETV Bharat / state

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर FIR, बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे छोटे सरकार

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र सियासी रंजिश और हिंसा की चपेट में आ गया है. गुरुवार को टाल इलाके में हुई गोलीबारी और हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है. जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं. नामजद आरोपी बने अनंत सिंह समेत पांच लोग: मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की. इसमें अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर और कर्मवीर सहित कुल पांच लोगों को नामजद किया गया है. प्राथमिकी में आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली चलाई और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी. दुलारचंद हत्याकांड (ETV Bharat) गाड़ी में मिला मृतक का शव: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार, घटना मोकामा के तारतर गांव के पास हुई. दो गुटों के बीच झड़प और मारपीट के बाद पुलिस ने मौके से दो-तीन गाड़ियां बरामद कीं, जिनके शीशे टूटे हुए थे. एक गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव मिला. एसएसपी ने बताया कि मृतक पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई पुराने मामले दर्ज थे. अनंत सिंह ने लगाया साजिश का आरोप: जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वे चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और उनकी गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं. पीछे की गाड़ियों पर जन सुराज समर्थकों ने हमला किया. अनंत सिंह ने इसे आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की राजनीतिक साजिश बताया, हालांकि सूरजभान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. सूरजभान सिंह ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग: आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी के पति बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने मोकामा हत्याकांड को लोकतंत्र का हनन बताते हुए रिटायर्ड जज से जांच की अपील की. उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी दुनिया देख रही है, इससे चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है और न्यायालय से आग्रह किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो.