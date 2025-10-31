दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर FIR, बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे छोटे सरकार
जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप लग रहा है. जिसे लेकर FIR दर्ज कराई गई है.
Published : October 31, 2025 at 3:58 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र सियासी रंजिश और हिंसा की चपेट में आ गया है. गुरुवार को टाल इलाके में हुई गोलीबारी और हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है. जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं.
नामजद आरोपी बने अनंत सिंह समेत पांच लोग: मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की. इसमें अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर और कर्मवीर सहित कुल पांच लोगों को नामजद किया गया है. प्राथमिकी में आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली चलाई और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी.
गाड़ी में मिला मृतक का शव: पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार, घटना मोकामा के तारतर गांव के पास हुई. दो गुटों के बीच झड़प और मारपीट के बाद पुलिस ने मौके से दो-तीन गाड़ियां बरामद कीं, जिनके शीशे टूटे हुए थे. एक गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव मिला. एसएसपी ने बताया कि मृतक पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई पुराने मामले दर्ज थे.
अनंत सिंह ने लगाया साजिश का आरोप: जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वे चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और उनकी गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं. पीछे की गाड़ियों पर जन सुराज समर्थकों ने हमला किया. अनंत सिंह ने इसे आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की राजनीतिक साजिश बताया, हालांकि सूरजभान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
सूरजभान सिंह ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग: आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी के पति बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने मोकामा हत्याकांड को लोकतंत्र का हनन बताते हुए रिटायर्ड जज से जांच की अपील की. उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी दुनिया देख रही है, इससे चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है और न्यायालय से आग्रह किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो.
“यह लोकतंत्र का हनन है. दुनिया देख रही है कि बिहार में चुनाव के दौरान किस तरह की घटनाएं हो रही हैं. मैं न्यायालय और चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कराई जाए.”-सूरजभान सिंह, आरजेडी नेता
कहासुनी से शुरू हुई झड़प: घटना की शुरुआत गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे खुशहाल चक इलाके में हुई. जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी प्रचार कर रहे थे, तभी अनंत सिंह का काफिला गुजरा. दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई, जो ईंट-पत्थर और फिर गोलियों तक पहुंच गई. इस गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई.
इलाके में भारी पुलिस तैनाती: दुलारचंद यादव टाल क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनका आपराधिक इतिहास रहा है. उनकी हत्या से कई गांवों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए कई जगह कैंप लगाए हैं और लगातार गश्त कर रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
क्षतिग्रस्त वाहन बरामद, जांच जारी: एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पुष्टि की कि घटनास्थल से कई क्षतिग्रस्त वाहन बरामद किए गए. मृतक को एक वाहन के अंदर मृत पाया गया. आगे की अशांति रोकने के लिए पूरे इलाके में पुलिस गश्त और चौकियां बढ़ा दी गई हैं. जांच अभी जारी है.
"घटनास्थल से कई क्षतिग्रस्त वाहन बरामद किए गए हैं और बताया कि यादव, जिसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनमें से एक के अंदर मृत पाया गया. आगे की अशांति को रोकने के लिए पूरे इलाके में पुलिस गश्त और चौकियां बढ़ा दी गई हैं."-कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना
चुनावी माहौल पर असर: यह घटना मोकामा में चुनावी माहौल को और गरमा रही है. जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के पक्षधर थे. पुलिस ने क्षेत्र में भारी बल तैनात कर शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन तनाव बरकरार है.
