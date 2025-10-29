ETV Bharat / state

अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप, 31 अक्टूबर को राजधानी बंद का आह्वान

अमित बघेल के खिलाफ FIR : शिकायत के आधार पर राजधानी के कोतवाली थाने में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया है. कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल के खिलाफ धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने और उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में लगाया गया है.

रायपुर : रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को 23 अक्टूबर को तोड़े जाने के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने आपत्तिजनक बातें कही थी. अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के महापुरुषों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. जिसे लेकर समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी.



अग्रवाल सभा ने दर्ज कराई महासभा : आपको बता दें कि रायपुर के अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल की शिकायत पर राजधानी के कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज किया गया है.अमित बघेल ने 26 अक्टूबर को मीडिया में अग्रवाल और सिंधी समाज के महापुरुषों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.रायपुर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अमित बघेल ने सिंधी और अग्रवाल समाज के धार्मिक और सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाया है.



केंद्र सरकार ने महाराजा अग्रसेन की सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है .छत्तीसगढ़ सरकार राज्य स्थापना समारोह के दौरान महाराजा अग्रसेन पुरस्कार प्रदान करती है. अमित बघेल ने बयान जानबूझकर दिए गए थे और उनका उद्देश्य राज्य में सामाजिक वैमनस्य पैदा करना और शांति भंग करना था- विजय अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल महासभा

क्या है मामला ?: तेलीबांधा थाना अंतर्गत VIP चौक पर छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा जो पारंपरिक रूप से हरे रंग की साड़ी पहने हुए एक हाथ में धान का गुच्छा और एक हाथ में दरांती लिए हुए आशीर्वाद देते हुए दर्शाया गया था. यह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे राज्य में स्थापित की गई थी. छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के तोड़फोड़ के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य एकत्र होकर VIP चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे.



दूसरे नेताओं की प्रतिमाएं क्यों नहीं तोड़ी गई : प्रदर्शन के दौरान जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कथित तौर पर पूछा था कि महाराजा अग्रसेन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका भाजपा से गहरा नाता है. ऐसी मूर्तियां को राज्य में क्यों नहीं तोड़ा गया उनका अनादर क्यों नहीं किया गया.

मूर्ति तोड़े जाने पर हो चुकी है गिरफ्तारी : अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन और सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. पुलिस ने मूर्ति को तोड़ने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था जिसने मूर्ति को तोड़फोड़ किया था. छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के द्वारा 31 अक्टूबर को राजधानी बंद का आह्वान भी किया गया है.



सीजीपीएससी स्कैम : सोनवानी के बेटे भतीजे समेत चार को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत



रायपुर नगर निगम में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने पर संदीप साहू का वॉक आउट



शराब दुकान का विरोध करने पर पार्षद अरेस्ट, नई जगह पर शिफ्टिंग का हो रहा विरोध