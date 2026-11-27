ETV Bharat / state

रांची में निबंधन कार्यालय में हंगामाः गाली-गलौज और रंगदारी मांगने का आरोप, एफआईआर दर्ज

डोरंडा थाना (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी के डोरंडा स्थित जिला निबंधन कार्यालय में हंगामा करने और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में अधिवक्ता एसके दांगी के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. जिला अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र संख्या-2 की लिखित शिकायत पर डोरंडा पुलिस ने कांड संख्या 260/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है मामला