रांची में निबंधन कार्यालय में हंगामाः गाली-गलौज और रंगदारी मांगने का आरोप, एफआईआर दर्ज
रांची में जिला निबंधन कार्यालय में हंगामा करने के आरोप में अधिवक्ता पर एफआईआर दर्ज कराया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 27, 2026 at 5:28 PM IST
रांचीः राजधानी के डोरंडा स्थित जिला निबंधन कार्यालय में हंगामा करने और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में अधिवक्ता एसके दांगी के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. जिला अवर निबंधक, शहरी क्षेत्र संख्या-2 की लिखित शिकायत पर डोरंडा पुलिस ने कांड संख्या 260/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या है मामला
प्राथमिकी के अनुसार, 26 नवंबर को अधिवक्ता एसके दांगी एक दस्तावेज के निबंधन के सिलसिले में जिला निबंधन कार्यालय पहुंचे थे. दस्तावेज की जांच के दौरान संबंधित जमीन का ऑनलाइन खतियान उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई. इस पर संबंधित अंचल कार्यालय से पत्राचार कर जवाब मिलने के बाद निबंधन की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी गई.
आरोप है कि इससे नाराज होकर अधिवक्ता प्रधान लिपिक विजय कुमार उरांव के कक्ष में पहुंचे और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे. इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है. शिकायत के मुताबिक, दोपहर करीब 3:02 बजे अवर निबंधक के कक्ष में पहुंचकर उन्होंने पैसे की मांग की. साथ ही कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की.
सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने का दावा
जिला अवर निबंधक ने अपनी शिकायत में बताया है कि पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. हंगामे के कारण कार्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ.वहीं, निबंधन कराने पहुंचे लोगों के बीच भी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिवक्ता द्वारा पूर्व में भी अन्य अवर निबंधन कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं.
फिलहाल डोरंडा थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 221, 351(3) और 308(6) के साथ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लगाई गई है.
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