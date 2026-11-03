ETV Bharat / state

पलामू में डायन बोलकर विधवा को किया प्रताड़ित, आरोपी के खिलाफ एफआईआर

छतरपुर थाना (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में एक महिला को प्रताड़ित किया गया. महिला को डायन बताकर उसे भरे समाज में प्रताड़ित किया गया और जुर्माना भी लगाया गया. महिला ने जमीन बेचकर जुर्माना की राशि चुकाई है.

विधवा महिला ने मंगलवार को पूरे मामले में छतरपुर थाना को आवेदन दिया है. जिसके बाद छतरपुर थाना की पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्राथमिक की दर्ज किया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.