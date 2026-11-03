पलामू में डायन बोलकर विधवा को किया प्रताड़ित, आरोपी के खिलाफ एफआईआर
पलामू में डायन का आरोप लगाकर महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:14 PM IST
पलामूः जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में एक महिला को प्रताड़ित किया गया. महिला को डायन बताकर उसे भरे समाज में प्रताड़ित किया गया और जुर्माना भी लगाया गया. महिला ने जमीन बेचकर जुर्माना की राशि चुकाई है.
विधवा महिला ने मंगलवार को पूरे मामले में छतरपुर थाना को आवेदन दिया है. जिसके बाद छतरपुर थाना की पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्राथमिक की दर्ज किया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
छतरपुर थाना क्षेत्र के सडमा गांव के रहने वाले कमलेश भूइयां नामक व्यक्ति झाड़ फूंक करता है. कुछ दिन पहले गांव के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई. झाड़-फूंक करने वाले कमलेश भुइयां ने उस शख्स की मौत का कारण विधवा महिला को बताया. इसके बाद विधवा महिला पर रिश्तेदारों और समाज के कुछ लोगों ने दबाव बनाया और भूत उतारने के नाम पर पैसे की मांग की.
इसके बाद में महिला ने सामाजिक और पारिवारिक दबाव में जमीन बेचकर एक लाख रुपया भरा. इस दौरान महिला को खाने पीने की कई सामग्री का भी वहन करना पड़ा. इस घटना के बाद से महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और कई आरोप लगाए जा रहे थे.
पूरे मामले में विधवा महिला छतरपुर थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया. छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिक की की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
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