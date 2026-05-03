आगरा में स्मार्ट मीटर का विरोध; 16 नामजद-600 अज्ञात पर FIR, किसान नेताओं ने दी चेतावनी
किसान नेता सोमवीर यादव ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल प्रभाव से झूठे मामले वापस नहीं लिए तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 9:12 AM IST
आगरा: जिले के अकोला कस्बा में स्मार्ट मीटर के विरोध और प्रदर्शन को लेकर विद्युत विभाग ने कार्रवाई की है. कागारौल के विद्युत उपखंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता की तहरीर पर कागारौल थाना पुलिस ने 16 नामजद और करीब 600 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है.
इसमें आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिजली आपूर्ति बाधित करने के आरोप हैं. मुकदमा दर्ज होने से किसान नेताओं ने अब DVVNL मुख्यालय घेरने और प्रदर्शन-आंदोलन की चेतवानी दी है.
शुक्रवार सुबह आगरा के अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6-7 गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों पर लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और कस्बा में पैदल मार्च किया. इसके साथ ही महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग अपने हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर बिजलीघर पहुंचे. वहां पर ग्रामीणों ने बिजलीघर में स्मार्ट मीटरों को फेंका और नारेबाजी की.
लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से रोकी जाए. बिजली बिलों में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाए. इसके साथ ही किसान नेता समेत प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सीएम योगी के नाम बिजली विभाग के अधिकारियों का ज्ञापन दिया.
कागारौल के विद्युत उप खंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार सुबह गांव अकोला सहित आसपास के गांवों के लोग उपकेंद्र अकोला पर आए. कुछ लोगों ने पहले उपकेंद्र पर मौजूद SSO से बिजली आपूर्ति चालू न करने का दबाव बनाया. इसके साथ ही उपकेंद्र पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं जमा हो गईं. लोग अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़कर साथ लाए और उपकेंद्र परिसर में फेंके. स्मार्ट मीटर में तोड़फोड़ की.
शिकायत में टिंकू उर्फ मोरध्वज, रविंद्र, पंकज, सचिन, रवि, ओम, रविंद्र सिंह, अजय, सहदेव, राजकुमार, उदयवीर, बेताल, नारायण, कुलदीप, कृष्णवीर, यतेंद्र समेत 16 लोग समेत 600 अज्ञात महिला और पुरुषों के नाम हैं.
मुकदमा पर किसानों की चेतावनी: कागारौल थाना में बिजली विभाग की ओर से दर्ज कराए मुकदमे को लेकर किसान नेताओं में आक्रोश है. किसान नेता सोमवीर यादव ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल प्रभाव से बेकसूरों पर दर्ज झूठे मामले वापस नहीं लिए गए तो पूरे क्षेत्र के किसानों को एकजुट कर DVVNL के एमडी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे.
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