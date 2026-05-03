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आगरा में स्मार्ट मीटर का विरोध; 16 नामजद-600 अज्ञात पर FIR, किसान नेताओं ने दी चेतावनी

आगरा में स्मार्ट मीटर का विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले के अकोला कस्बा में स्मार्ट मीटर के विरोध और प्रदर्शन को लेकर विद्युत विभाग ने कार्रवाई की है. कागारौल के विद्युत उपखंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता की तहरीर पर कागारौल थाना पुलिस ने 16 नामजद और करीब 600 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है. इसमें आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिजली आपूर्ति बाधित करने के आरोप हैं. मुकदमा दर्ज होने से किसान नेताओं ने अब DVVNL मुख्यालय घेरने और प्रदर्शन-आंदोलन की चेतवानी दी है. शुक्रवार सुबह आगरा के अकोला कस्बा के साथ ही रामनगर समेत 6-7 गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों पर लगे स्मार्ट मीटर उखाड़े और कस्बा में पैदल मार्च किया. इसके साथ ही महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग अपने हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर बिजलीघर पहुंचे. वहां पर ग्रामीणों ने बिजलीघर में स्मार्ट मीटरों को फेंका और नारेबाजी की. लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से रोकी जाए. बिजली बिलों में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाए. इसके साथ ही किसान नेता समेत प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सीएम योगी के नाम बिजली विभाग के अधिकारियों का ज्ञापन दिया.