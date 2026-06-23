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55 लोगों पर केस, अररिया के पूर्व सीओ पर भी FIR.. बिहार में जमीन रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा

बिहार के अररिया जिले में एक किसान ने पूर्व सीओ समेत 55 लोगों के खिलाफ किसान ने एफआईआर दर्ज कराई. जानिए पूरा मामला

FIR in Araria Land Record Scam
अररिया में जमाबंदी छेड़छाड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 10:27 AM IST

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अररिया: बिहार के अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में जमीन की जमाबंदी में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. स्थानीय किसान बैद्यनाथ बहरदार की शिकायत पर फुलकाहा थाना में केस दर्ज किया गया है. इसमें भू-माफिया के साथ-साथ नरपतगंज अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत कुल 55 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है.

अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप: प्राथमिकी में तत्कालीन सीओ शम्भू प्रकाश, अंचलाधिकारी उत्तम राहुल, वर्तमान सीईओ रविंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी जितेन्द्र कुमार राय, जमीउर रहमान सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन की जमाबंदी और ऑनलाइन भूमि अभिलेखों में फर्जी तरीके से बदलाव कर अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए. सरकारी डिजिटल हस्ताक्षर (डोंगल) का दुरुपयोग करके रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई, जबकि मूल दस्तावेजों में ऐसा कोई वैध आधार मौजूद नहीं था.

न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप: शिकायत के अनुसार, न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद कुछ आरोपियों ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया. इस दौरान शिकायतकर्ता की फसल को नुकसान पहुंचाया गया और विरोध करने पर हथियार दिखाकर धमकी दी गई. मामले से जुड़े वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम पर उठे सवाल: यह मामला बिहार सरकार की डिजिटल भूमि अभिलेख व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है. आरोप है कि सरकारी डोंगल का दुरुपयोग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड को मनमाने ढंग से बदला गया. यदि यह साबित होता है तो न केवल संबंधित अधिकारियों बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठेंगे.

अवैध कब्जे के आरोपों की छानबीन: फुलकाहा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. भूमि रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा, दस्तावेजों में हेरफेर और अवैध कब्जे के आरोपों की छानबीन की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहते हैं एसपी: अररिया के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आ गया है. प्राथमिकी के आधार पर जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस घटना ने स्थानीय किसानों में भूमि रिकॉर्ड सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

"मामला संज्ञान में आया है. प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."-जितेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया

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