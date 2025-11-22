ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला; पुलिस ने 400-500 गांववालों पर मुकदमा

युवक की मौत के बाद भीड़ में शामिल लगभग 100-150 व्यक्तियों ने राहगीरों से की थी अभद्रता.

युवक की मौत ग्रामीणों लगाया जाम
युवक की मौत ग्रामीणों लगाया जाम (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 9:38 AM IST

लखनऊ: राजधानी के मलिहाबाद में बीते सोमवार को एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने 40 मिनट तक राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिया था. भीड़ में शामिल लगभग 100-150 व्यक्तियों ने लाठी-डंडों के साथ वाहनों को रोका, राहगीरों से गाली-गलौज की, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई थी. मामले में अब मलिहाबाद पुलिस ने उपनिरीक्षक की तहरीर पर मृतक के परिजनों समेत 400 से 500 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पाठकगंज महमूदनगर निवासी विकास कुमार (20) की 17 नवंबर को जम्मू तवी एक्सप्रेस (13152) की चपेट में आने से मौत हो गई थी. पोस्टमॉर्टम के बाद मंगलवार को जब शव परिजनों को सौंपा गया, तो हत्या का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों और लगभग 400 से 500 ग्रामीणों ने महमूदनगर चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग को लगभग 40 मिनट तक जाम कर दिया.
​शिकायत के अनुसार, भीड़ में शामिल लगभग 100-150 व्यक्तियों ने लाठी-डंडों के साथ वाहनों को रोका, राहगीरों से गाली-गलौज की और यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ​स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिस और पीएसी बल की मदद लेनी पड़ी. पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और राजमार्ग पर यातायात को सुचारू कराया.


​मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया उपनिरीक्षक राहुल तिवारी की तहरीर पर यह सख्त कार्रवाई की गई है. पुलिस ने सार्वजनिक उपद्रव, लोक व्यवस्था भंग करने और कर्तव्य में बाधा डालने सहित अन्य दंडनीय अपराधों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी.

MURDER IN LUCKNOW
CASE FILED AGAINST VILLAGERS
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW POLICE
LUCKNOW NEWS

