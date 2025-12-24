ETV Bharat / state

संभल में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन; फर्जी मतदाता पहचान-पत्र बनवाने में 48 लोगों पर FIR, लेखपाल ने दर्ज कराई शिकायत

संभल : यूपी में पंचायत चुनाव से ठीक पहले थाना असमोली क्षेत्र के विलालपत गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान-पत्र बनवाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है. लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने करीब 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.





क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि लेखपाल गुन्नू बाबू की तहरीर के आधार पर 48 लोगों के खिलाफ असमोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब इस मामले में जांच की जाएगी और जो भी नाम प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

लेखपाल गुन्नू बाबू के मुताबिक, जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कराई. 19 दिसंबर 2025 को समिति की ओर से जांच आख्या ने पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि संबंधित लोगों ने बीएलओ को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनके आधार पर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए.



जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने 20 दिसंबर 2025 को सख्त आदेश जारी किए, जबकि 22 दिसंबर 2025 को तहसीलदार संभल ने कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद लेखपाल गुन्नू बाबू की तहरीर पर ग्राम विलालपत के 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई.