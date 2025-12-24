संभल में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन; फर्जी मतदाता पहचान-पत्र बनवाने में 48 लोगों पर FIR, लेखपाल ने दर्ज कराई शिकायत
लेखपाल गुन्नू बाबू ने बताया कि जिलाधिकारी संभल के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.
December 24, 2025
संभल : यूपी में पंचायत चुनाव से ठीक पहले थाना असमोली क्षेत्र के विलालपत गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान-पत्र बनवाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है. लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने करीब 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि लेखपाल गुन्नू बाबू की तहरीर के आधार पर 48 लोगों के खिलाफ असमोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अब इस मामले में जांच की जाएगी और जो भी नाम प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
लेखपाल गुन्नू बाबू के मुताबिक, जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कराई. 19 दिसंबर 2025 को समिति की ओर से जांच आख्या ने पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि संबंधित लोगों ने बीएलओ को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनके आधार पर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए गए.
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने 20 दिसंबर 2025 को सख्त आदेश जारी किए, जबकि 22 दिसंबर 2025 को तहसीलदार संभल ने कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद लेखपाल गुन्नू बाबू की तहरीर पर ग्राम विलालपत के 48 नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई.
पुलिस ने शहनवाज, जीशान, आमिर, अजीम, मौसिम, आले नवी, भूरा, मौ. आमिर, जुबैर, जुनैद, अस्ताना, शिफा, फिजा, उजमा, अनम, सैफुल, सना, मौ. समीर, खेरूल निशा, नुरे शवा, तराना, फरीदा, फरमान अली, अलशीफा, मौ. सौबी, अलीमा, मौ. समी, रजिया, गुलफिजा, मौ. तैयब, गुलाम मोहम्मद, कासिम, शाहिस्ता, फैजान, नरगिस, राबिया, मौ. सोहिल, दाऊद अली, मौ. जैद, साबेश, मुस्कान, जुनैद, यामीन, जुनैद आलम, रिहान, मौहम्मद कैफ, दानिश और तनवीर शामिल हैं. सभी आरोपी ग्राम विलालपत, तहसील व जनपद संभल के निवासी बताए गए हैं. लेखपाल गुन्नू बाबू ने बताया कि जिलाधिकारी संभल के आदेश पर 48 लोगों के खिलाफ असमोली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब जिलाधिकारी संभल डॉ. राजेंद्र सिंह विलालपत गांव पहुंचे थे. जिलाधिकारी कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान गांव से जुड़ी गंभीर शिकायतें जिलाधिकारी तक पहुंचीं. आरोप लगाया गया कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज और गलत आधार संशोधन के जरिए अपने वोट बनवा लिए हैं.
