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हरियाणा सचिवालय अकाउंट ऑफिसर सुसाइड केस में 3 पर FIR दर्ज, निष्पक्ष जांच की मांग

चंडीगढ़ : शहर में स्थित हरियाणा सचिवालय में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी जिसके बाद हड़कंप मच गया था. अब इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

बलवंत सिंह ने खुदकुशी की थी : आपको बता दें कि सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में अकाउंट अधिकारी बलवंत सिंह ने सुसाइड कर लिया था जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. बलवंत सिंह सोमवार को विजिटल पास बनवाकर चंडीगढ़ के सेक्टर-1 में बने हरियाणा सचिवालय पहुंचे थे. ये पास सुबह 9:42 बजे जनरेट हुआ था. पास में उन्होंने पांचवीं मंजिल पर स्थित हरियाणा पावर जनरेशन कॉपोर्रेशन के कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स से ऑफिशियल वर्क के तहत मिलने का कारण बताया था. सचिवालय में उनकी एंट्री 10:22 पर हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही सचिवालय में तैनात पुलिस कर्मचारी और बाकी स्टाफ मौके पर पहुंचे थे. एम्बुलेंस को भी बुलाया गया था. डॉक्टरों की टीम ने घटनास्थल पर व्यक्ति की जांच की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को अस्पताल भिजवा दिया गया था.

3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज : अब मृतक के परिवार ने विभाग के 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. सेक्टर-3 थाना पुलिस ने बलवंत की पत्नी प्रमिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है. इन पर बलवंत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. सोमवार को ही सीबीआई बलवंत से बैंक घोटाले मामले में पूछताछ करने वाली थी लेकिन उससे पहले ही बलवंत ने खुदकुशी कर डाली.

निष्पक्ष जांच की मांग : मृतक बलवंत के भाई राजपाल यादव ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भाई पर बैंक घोटाले में दबाव बनाया जा रहा था जिसके चलते उसने ये खतरनाक कदम उठाया. बलवंत सिंह ने घर से निकलते हुए बेटे को कहा था कि अधिकारी बनना कर्मचारी का जीवन नहीं होता. राजपाल यादव ने कहा पिछले दिनों उसे बलवंत ने बताया था 3 लोग उसपर दबाव बना रहे हैं. इस मामले में डायरेक्टर ने चेकबुक के लिए फ़ोन किया और चेकबुक के लिए एक कर्मचारी ने दबाव बनाया. हरियाणा सचिवालय में बलवंत किससे मिलने गया था, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.