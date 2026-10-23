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संजौली में हंगामा! पुलिसकर्मी से बहस और बदसलूकी, दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

संजौली चौक पर पुलिस और युवकों के बीच हंगामा ( Viral )

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के साथ बहस, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना 22 अक्टूबर, गुरुवार की है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. जिसपर अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है.

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