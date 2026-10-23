संजौली में हंगामा! पुलिसकर्मी से बहस और बदसलूकी, दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज
डैशबोर्ड पर अनधिकृत फ्लैशर लाइट लगाने पर रोकी थी गाड़ी, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:24 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी के साथ बहस, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना 22 अक्टूबर, गुरुवार की है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. जिसपर अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है.
गाड़ी रोकने के बाद बढ़ा विवाद
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि संजौली चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ने एक गाड़ी को उसके डैशबोर्ड पर अनधिकृत फ्लैशर लाइट का इस्तेमाल किए जाने के कारण रोका था. गाड़ी रोके जाने पर उसमें सवार एक व्यक्ति बाहर आया और पुलिसकर्मी से उसका नाम और पद पूछने लगा. इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने पुलिसकर्मी के साथ बहस की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकाते हुए सरकारी ड्यूटी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न की.
पुलिसकर्मी की शिकायत पर FIR
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि इस घटनाक्रम के दौरान सड़क पर ट्रैफिक भी बाधित हुआ. मौके पर कुछ अन्य लोग भी आए और पुलिसकर्मी के समर्थन में इकट्ठे हो गए. मामले में ट्रैफिक शाखा में तैनात पुलिस कर्मचारी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना संजौली में 22 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
"घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने राहुल शर्मा, निवासी ढली, शिमला और अर्णव, उम्र 23 साल, निवासी लोअर कलस्टन, शिमला को आरोपी बनाया है. मामले की जांच पुलिस थाना संजौली की ओर से की जा रही है. इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी." - गौरव सिंह, एसपी शिमला
पिस्तौल तानने का आरोप निराधार!
वहीं, घटना के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा पिस्तौल तानने के आरोपों पर एसपी गौरव सिंह ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है. यह आरोप एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों द्वारा अपने बचाव में लगाए गए प्रतीत हो रहे हैं. पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संदर्भ में घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है.