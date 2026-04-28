दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 14 छात्रों पर FIR, जानें पूरा मामला
दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा मामले में 14 छात्रों पर FIR की गई है.
Published : April 28, 2026 at 12:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा के मामले ने तूल पकड़ लिया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 14 छात्रों और बाहरी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह कार्रवाई कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद की गई है. कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर मामला दर्ज किया है.
उत्सव के दौरान बढ़ा विवाद
कॉलेज प्रशासन के अनुसार, 8-9 अप्रैल को आयोजित फेस्ट के दौरान हंसराज कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों के छात्रों के बीच झड़प हुई. आरोप है कि 9 अप्रैल को करीब 50-60 लोगों का समूह, जिसमें बाहरी लोग भी शामिल थे, बिना अनुमति परिसर में घुस आए और कार्यक्रम में बाधा डाली. मॉरिस नगर पुलिस ने बताया कि FIR में नामजद 17 छात्रों में चार छात्र संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पहले ही 30 के करीब छात्रों को सस्पेंड कर दिया था. बाद में गठित अनुशासनात्मक समिति ने 22 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की. इनमें 18 छात्रों पर सीधे तौर पर झड़प में शामिल होने का आरोप है, जबकि चार छात्र संघ पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी निभाने में कमी का आरोप लगा. इसके अलावा, विरोध करने पर करीब सात और छात्रों को सस्पेंड किया गया.
Delhi: Hansraj College, University of Delhi, Principal, Prof.(Dr.) Rama says, " ...regarding the action against the students, i would like to explain. as you may have already heard from various media sources, in hansraj college, this time during the student union festival, we felt… pic.twitter.com/tZFL5vKFc1— IANS (@ians_india) April 27, 2026
8-9 अप्रैल को था फेस्ट
कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कॉलेज में अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि फेस्ट से पहले ही प्रशासन को आशंका थी कि माहौल बिगड़ सकता है और बाहरी लोग कैंपस में घुस सकते हैं. इसलिए छात्र संघ को सुझाव दिया गया था कि बाहरी कलाकारों को बुलाने के बजाय कॉलेज की 60 से अधिक सोसाइटियों के छात्रों को मंच दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को छात्र संघ ने नहीं माना और कलाकार बुलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि छात्रों ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाई कि कॉलेज प्रशासन ने फेस्ट रद्द कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं था. प्रिंसिपल ने यह भी दावा किया कि छात्र संघ द्वारा बताई गई स्पॉन्सरशिप राशि अब तक कॉलेज को नहीं मिली है.
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