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दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 14 छात्रों पर FIR, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा के मामले ने तूल पकड़ लिया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 14 छात्रों और बाहरी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह कार्रवाई कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद की गई है. कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर मामला दर्ज किया है.

उत्सव के दौरान बढ़ा विवाद

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, 8-9 अप्रैल को आयोजित फेस्ट के दौरान हंसराज कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों के छात्रों के बीच झड़प हुई. आरोप है कि 9 अप्रैल को करीब 50-60 लोगों का समूह, जिसमें बाहरी लोग भी शामिल थे, बिना अनुमति परिसर में घुस आए और कार्यक्रम में बाधा डाली. मॉरिस नगर पुलिस ने बताया कि FIR में नामजद 17 छात्रों में चार छात्र संघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पहले ही 30 के करीब छात्रों को सस्पेंड कर दिया था. बाद में गठित अनुशासनात्मक समिति ने 22 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की. इनमें 18 छात्रों पर सीधे तौर पर झड़प में शामिल होने का आरोप है, जबकि चार छात्र संघ पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी निभाने में कमी का आरोप लगा. इसके अलावा, विरोध करने पर करीब सात और छात्रों को सस्पेंड किया गया.