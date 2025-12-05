ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त

नशे को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नशे के अवैध कारोबार पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान छेड़ दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी करके लाखों रुपये मूल्य की अवैध नशीली दवाएं जब्त की हैं. इस दौरान 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि कोडीन और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पिछले कुछ सप्ताह से सघन कार्रवाई चल रही है. रिकॉर्ड में अनियमितता मिलते ही इन मेडिकल स्टोर्स की बिक्री पर रोक लगाई गई है. NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिन फर्मों में अवैध बिक्री या स्टॉकिंग के प्रमाण मिले, उन पर NDPS एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की है. अभियान के दौरान कई स्थानों से नशे के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर कफ सिरप और नॉरकोटिक्स का भंडारण मिला, जिन्हें तुरंत सीज किया गया.