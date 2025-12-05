ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त

योगी सरकार ने अवैध नशे पर कड़ा एक्शन लिया है. कोडीन कफ सिरप मामले में कई जिलों में छापेमारी की गई है.

नशे को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन.
नशे को लेकर सीएम योगी का बड़ा एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 8:25 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नशे के अवैध कारोबार पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान छेड़ दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी करके लाखों रुपये मूल्य की अवैध नशीली दवाएं जब्त की हैं.

इस दौरान 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं और आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि कोडीन और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पिछले कुछ सप्ताह से सघन कार्रवाई चल रही है. रिकॉर्ड में अनियमितता मिलते ही इन मेडिकल स्टोर्स की बिक्री पर रोक लगाई गई है.

NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिन फर्मों में अवैध बिक्री या स्टॉकिंग के प्रमाण मिले, उन पर NDPS एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की है. अभियान के दौरान कई स्थानों से नशे के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर कफ सिरप और नॉरकोटिक्स का भंडारण मिला, जिन्हें तुरंत सीज किया गया.

वॉट्सऐप नंबर जारी किया : सरकार ने आम जनता को भी इस अभियान में जोड़ने के लिए एक विशेष वॉट्सऐप नंबर 8756128434 जारी किया है. इस नंबर पर लोग नकली दवाओं की अवैध बिक्री, कोडीनयुक्त सिरप या अन्य साइकोट्रॉपिक दवाओं के अनुचित भंडारण, अवैध परिवहन या सप्लाई से संबंधित गोपनीय सूचना भेज सकते हैं. विभाग को उम्मीद है कि जनता के सहयोग से नशीले पदार्थों का नेटवर्क जल्द ही पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकेगा.

इन जिलों में दर्ज की गई एफआईआर : आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि अभियान के दौरान 28 जिलों में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई. इनमें वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी 4, लखनऊ 4 और बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संतकबीर नगर, हरदोई, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों में 52 एफआईआर दर्ज की गई.

CODEINE COUGH SYRUP CASE IN UP

संपादक की पसंद

