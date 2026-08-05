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देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा, मुख्य आरोपी की मौत के बाद पत्नी-बेटों पर जमीन कब्जाने का आरोप, 12 पर FIR

देहरादून: राजधानी देहरादून के बहुचर्चित रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है. मुख्य आरोपी रहे सहारनपुर निवासी कुंवरपाल सिंह उर्फ केपी सिंह की मौत के बाद अब उसकी पत्नी और बेटों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए विवादित जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में केपी सिंह की पत्नी, दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अशोक गोयल ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है कि मौजा मल्हान ग्रांट तहसील विकासनगर स्थित जमीन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है और उस जमीन पर वह खेतीबाड़ी करते हैं. उनके चाचा संदीप गोयल मृत्यु से पहले लंबे समय तक क्रानिक सिजोफ्रेनिया गंभीर बीमारी से ग्रसित थे. उनके चाचा संदीप गोयल, जो लंबे समय तक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, उनकी स्थिति का फायदा उठाकर प्रफुल्ल शर्मा और केपी सिंह ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे.

आरोप है कि हालही में केपी सिंह के बेटे अभिनव सिंह, अभय सिंह, पत्नी पूनम चौधरी, प्रफुल्ल शर्मा और अन्य लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे. साथ ही उन्होंने जेसीबी से जमीन पर लगी तारबाड़ भी तोड़ दी और विरोध करने पर पीड़ित और उनके कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी.

कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्रफुल्ल शर्मा, पूनम चौधरी, अभिनव सिंह, अभय सिंह, रईस अहमद, मंजर आलम, नरेश राणा, हरेंद्र नेगी, मनोज बुटोला, विजय सिंह नेगी, उम्मेद सिंह नेगी और रविंदर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामला? देहरादून का रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामला प्रदेश के चर्चित भूमि घोटालों में शामिल रहा है. इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल कुंवरपाल सिंह उर्फ केपी सिंह की 20 अक्टूबर 2023 को सहारनपुर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इससे पहले 8 सितंबर 2023 को दून पुलिस उसे बी-वारंट पर देहरादून लाई थी, जहां उससे रजिस्ट्री फर्जीवाड़े से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए थे. पूछताछ के बाद उसे वापस सहारनपुर जेल भेज दिया गया था. पुलिस के अनुसार केपी सिंह इस पूरे फर्जीवाड़े की अहम कड़ी था और अब उसकी मौत के बाद उसी विवादित जमीन को लेकर उसके परिवार पर कब्जे का नया आरोप सामने आया है.