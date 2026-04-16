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फिनलैंड के राजदूत को भाया ग्वालियर, भारतीय संगीत सुन माधव नेशनल पार्क में लिया सफारी का आनंद

3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंचे फिनलैंड के एंबेसडर किम्मो लाहदेविर्ता, ग्वालियर और फिनलैंड के बीच वर्षों पुराने रिश्तों को मजबूत करने आए थे. जिसकी नींव ग्वालियर रियासत के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने रखी थी. फिनलैंड के राजदूत के साथ-साथ दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) इन्फर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर डैरिन फरांट ने भी इस डेलीगेशन में शिरकत की. जिनका स्वागत सिंधिया महल जयविलास पैलेस में किया गया.

ग्वालियर: हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित संगीत नगरी ग्वालियर में विदेशी मेहमानों ने शिरकत की. फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेविर्ता अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर पहुंचे. उनका ये दौरा सिंधिया शोध केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत था, जो सिंधिया स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन और शिक्षा व्यवस्था पर आधारित रहा.

दिल्ली में स्थित सिंधिया शोध केंद्र के हेड अरुणांश बी गोस्वामी ने ईटीवी भारत को बताया, "सिंधिया रिसर्च सेंटर द्वारा एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हर महीने एक उद्बोधन रखा जाता है, जो सिंधिया डायनेस्टी से जुड़ा होता है. इसमें ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाता है जो कोई बुद्धिजीवी हो, राजनायिक हो या कोई प्रख्यात व्यक्ति, जो उस कार्यक्रम में आकर बोलते हैं. ये ऐसे लोग होते हैं जिनका जुड़ाव किसी ना किसी तरह सिंधिया राजवंश के इतिहास से जुड़ा हो या सिंधिया इतिहास से जुड़े टॉपिक पर वे अपने विचार रखते हैं."

1937 में स्थापित हुए थे सिंधिया और फिनलैंड के रिश्ते

इसी उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन इस बार सिंधिया स्कूल के साथ मिलकर सिंधिया रिसर्च सेंटर ने किया. जिसमे सिंधिया शोध केंद्र द्वारा फिनलैंड के राजदूत को आमंत्रित किया था. जो अपनी पत्नी और भारत में फिनलैंड एंबेसी के काउंसलर के साथ ग्वालियर आए थे.

एंबेसडर किम्मो लाहदेविर्ता का ग्वालियर एक और खास वजह से आना रहा क्योंकि फिनलैंड के स्वतंत्रता सेनानी कोनराड विक्टर जिलियाकस के बेटे लॉरिन जिलियाकस ने 1937 में न्यू एजुकेशन फेलोशिप के प्रमुख के रूप में ग्वालियर का दौरा किया था. उनकी यात्रा का आयोजन तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव एम. सिंधिया ने किया था. इस दौरान वे सिंधिया स्कूल गए थे और स्कूल के पहले प्रधानाचार्य एफ जी पियर्स ने उनका स्वागत किया था.

1937 में स्थापित हुए थे सिंधिया और फिनलैंड के रिश्ते (ETV Bharat)

90 साल बाद फिनलैंड से आए सर्वोच्च अधिकारी

सिंधिया शोध केंद्र के प्रमुख अरुणांश गोस्वामी ने बताया, "करीब 90 साल बाद उस समय को याद करने और उन ऐतिहासिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पहुचे फिनलैंड के राजदूत लाहदेविर्ता ने सिर्फ लेक्चर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उद्बोधन दिया.

उन्होंने सिंधिया रियासत की विरासत भी देखी. ग्वालियर जय विलास पैलेस, फिर सिंधिया स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, किला देखा, सिंधिया छतरी देखी. साथ ही उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन शिवपुरी का भी भ्रमण किया. शिवपुरी में स्थित माधौ महाराज की समाधि पर भी गए, बाघ देखने माधव नेशनल पार्क भी पहुंचे और सफारी का आनंद लिया."

शिवपुरी में सुना क्लासिकल म्यूजिक

शिवपुरी में ही उन्होंने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक का भी आनंद लिया. इसी दिन वे ग्वालियर वापस आए और ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के छात्रों से वेटरन म्यूजिक भी सुना. वहीं तीसरे दिन उन्होंने जय विलास पैलेस देखा. यहां उनकी मुलकात दिल्ली से पहुंचे सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (जहां यूपीएससी से चयनित वे अभ्यर्थी जो भारतीय विदेश सेवा के लिए ट्रेनिंग लेते हैं) के प्रमुख एंबेसडर डॉ राजकुमार श्रीवास्तव से हुई. इसके बाद सभी ने मिलकर ग्वालियर का राजमहल देखा.

ग्वालियर के अनुभव पर कही ये बात

आखिर में फिनलैंड के एंबेसडर सिंधिया कन्या विद्यालय गए. जहां छात्राओं के साथ उन्होंने संवाद कर शिक्षा पद्दति पर चर्चा भी की. वे ग्वालियर से रवाना होने से पहले काफी खुश नजर आए और उन्होंने अपनी इस विजिट पर कहा कि, "उनके लिए ग्वालियर का अनुभव काफी अच्छा रहा और वे अपने अन्य राजनयिकों और अपने देश के लोगों को भी कहेंगे कि ग्वालियर जरूर आएं."