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उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मिलेट्स की खरीद, मंडुए के बढ़ाए गए रेट, जानिए कीमत

मंडुवा की खेती (फाइल फोटो- Agriculture Department)

52.05 रुपए प्रति किलो की दर खरीदा जाएगा मंडुवा: एक अक्टूबर से शुरू होने वाली मिलेट्स खरीदी प्रक्रिया के लिए यूसीएफ ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए इस साल मंडुवा (मंडुआ) 52.05 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा. जबकि, पिछले साल 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा गया था.

झंगोरी की खेती (फाइल फोटो- Agriculture Department)

प्रदेश में मिलेट्स खरीद और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं. जिसमें खरीद केंद्रों और निर्धारित खरीद मूल्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया है. ताकि, ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के साथ ही खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा.

चौलाई की खेती (फाइल फोटो- Agriculture Department)

"मिलेट्स मिशन योजना के तहत इस फसली वर्ष मिलेट्स की खरीद को भी तैयारियां पूरी कर ली गई है. किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए प्रदेशभर में 250 क्रय केंद्र खोले गए हैं. जबकि, पिछले साल 214 केंद्रों के जरिए खरीद की गई थी."- आनंद शुक्ल, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ

"यूसीएफ हाट के जरिए भी किसानों के उत्पादों की खरीद और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा. मंडुवा की खरीद निर्धारित 52.05 प्रति किलो की दर पर की जाएगी. जबकि, सोयाबीन, दाल, झंगोरा, चौलाई और अन्य सूखे अनाज एवं पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी."- आनंद शुक्ल, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ

"किसानों से खरीदे गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बेहतर विपणन किया जाएगा. जिससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके."-आनंद शुक्ल, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ

पिछली बार चमोली जिले से हुई सर्वाधिक मंडुए की खरीद: दरअसल, वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूसीएफ ने प्रदेश में 214 क्रय केंद्रों के जरिए कुल 53,860.652 कुंतल मंडुवा की खरीद की थी. यह खरीद प्रदेश के 11,153 किसानों से की गई. पिछले साल चमोली जिले में सर्वाधिक मंडुए की खरीद की गई. जबकि, सर्वाधिक किसानों ने टिहरी में अपने उत्पादों का विक्रय किया. वहीं, कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा मंडुवा खरीद में अव्वल रहा.

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