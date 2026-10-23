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बीएचयू में लेट से परीक्षा फॉर्म भरने पर लगेगा जुर्माना, हर दिन 10 रुपये देना होगा फाइन

बीएचयू में लेट से परीक्षा फॉर्म भरने पर लगेगा जुर्माना ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र अब सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही नहीं कर सकेंगे. सेमेस्टर परीक्षा का फॉर्म भरने में देरी करने वाले विद्यार्थियों को अब हर दिन 10 रुपये का जुर्माना देना होगा. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सम सेमेस्टर से लागू होगी. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से 15 अक्टूबर को जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई है.

परिपत्र में विश्वविद्यालय की ओर से दी गई डेडलाइन के अंदर फॉर्म भरने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद परीक्षा की घोषणा से 30 दिन पहले तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जा सकेगा.