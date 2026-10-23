बीएचयू में लेट से परीक्षा फॉर्म भरने पर लगेगा जुर्माना, हर दिन 10 रुपये देना होगा फाइन
डेडलाइन खत्म होने के बाद परीक्षा की घोषणा से 30 दिन पहले तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जा सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:03 PM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र अब सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही नहीं कर सकेंगे. सेमेस्टर परीक्षा का फॉर्म भरने में देरी करने वाले विद्यार्थियों को अब हर दिन 10 रुपये का जुर्माना देना होगा. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सम सेमेस्टर से लागू होगी. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से 15 अक्टूबर को जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई है.
परिपत्र में विश्वविद्यालय की ओर से दी गई डेडलाइन के अंदर फॉर्म भरने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद परीक्षा की घोषणा से 30 दिन पहले तक लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जा सकेगा.
नए नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सम सेमेस्टर से लागू होगा. इसमें 13 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली परीक्षाएं और 18 मई से 2 जून 2027 तक होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि काफी संख्या में विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं. कई विद्यार्थी तो परीक्षा शुरू होने के दिन ही फॉर्म भरने के लिए संबंधित संकाय, विभाग, केंद्र, कॉलेज या स्कूल पहुंच जाते हैं.
इससे परीक्षा की तैयारियों और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में परेशानी होती है. अंतिम समय में फॉर्म जमा होने से परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, प्रश्नपत्रों और अटेंडेंस शीट बनाने की तैयारी में दिक्कत होती है. इसके अलावा ऑनलाइन मार्क्स अपलोड पोर्टल, टैबुलेशन रजिस्टर और परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी देरी से होती है.
विश्वविद्यालय के डेडलाइन में फॉर्म भरने पर कोई फीस नहीं:
डेडलाइन के बाद परीक्षा शुरू होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन पहले तक विलंब शुल्क यानी हर दिन 10 रुपये के हिसाब से फॉर्म जमा कर सकेंगे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. हालांकि, अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है. अगर विश्वविद्यालय की ओर से समय सीमा बढ़ाई जाती है तो फॉर्म जमा करने वाले विद्यार्थियों को भी छूट मिलेगी.
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