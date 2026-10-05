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भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर एक हजार रुपये का जुर्माना, भरण-पोषण मामले में बलिया कोर्ट में नहीं हुए पेश

पवन सिंह बलिया कोर्ट में नहीं हुए पेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया : बिहार विधान परिषद सदस्य व भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर परिवार न्यायालय ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सोमवार को भरण-पोषण मामले में परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई. पवन सिंह के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया. अदालत ने अगली सुनवाई पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है.