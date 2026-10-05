भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर एक हजार रुपये का जुर्माना, भरण-पोषण मामले में बलिया कोर्ट में नहीं हुए पेश
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की है. उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:05 PM IST
बलिया : बिहार विधान परिषद सदस्य व भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर परिवार न्यायालय ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सोमवार को भरण-पोषण मामले में परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई. पवन सिंह के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया. अदालत ने अगली सुनवाई पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है.
परिवार न्यायालय में पत्नी ज्योति सिंह के साथ भरण-पोषण का मुकदमा चल रहा है. 5 अक्टूबर को पवन सिंह की पेशी होनी थी. उनके अदालत में उपस्थित न होने पर परिवार न्यायालय ने यह जुर्माना लगाया है और मामले की अगली पेशी 17 अक्टूबर को तय की है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया परिवार न्यायालय में अंतरिम भरण-पोषण के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद से मामले की लगातार सुनवाई चल रही है.
दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अदालत ने काउंसलिंग भी कराई थी, लेकिन आपसी सहमति से मामला नहीं सुलझ सका. इससे पहले पवन सिंह ने बिहार के आरा जिले के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. इसके जवाब में ज्योति सिंह ने बलिया परिवार न्यायालय में भरण-पोषण की याचिका दायर की थी.
यह पूरा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. सुनवाई के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है, लेकिन पवन सिंह को बार-बार अदालत में बुलाए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हो रहे हैं.
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