उत्तराखंड के इस गांव में होली पर शराब पीकर हुड़दंग मचाना पड़ा भारी, लगा 11 हजार का जुर्माना

रुद्रपुर: नैनीताल जनपद के बिंदुखत्ता क्षेत्र के ग्राम शीशम भुजिया में होली की रात शराब पीकर हुड़दंग करने पर दो युवकों पर पंच मंडली समिति ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गांव को नशामुक्त बनाने के लिए पहले ही नशे पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया था. दोनों ने गलती मानकर जुर्माना भर दिया.

बिंदुखत्ता के शीशम भुजिया गांव में होली पर हुड़दंग: नैनीताल जनपद के बिंदुखत्ता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शीशम भुजिया में होली पर्व के दौरान शराब पीकर हुड़दंग करना दो युवकों को भारी पड़ गया. गांव की पंच मंडली समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों युवकों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि वसूल भी कर ली. इस कार्रवाई के बाद गांव में नशामुक्ति के संकल्प को लेकर एक मजबूत संदेश गया है.

गांव में है शरब बंदी: जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व ग्राम के गणमान्य लोगों ने क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से एक पंच मंडली समिति का गठन किया था. समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि गांव में शादी-बारात, त्यौहार या किसी भी सामाजिक आयोजन में शराब अथवा अन्य नशे का सेवन और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस नियम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना था.