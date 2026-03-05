ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस गांव में होली पर शराब पीकर हुड़दंग मचाना पड़ा भारी, लगा 11 हजार का जुर्माना

बिंदुखत्ता क्षेत्र के ग्राम शीशम भुजिया में होली पर दो युवकों ने शराब पीकर हुड़दंग मचाया था, पंच मंडली ने इनसे जुर्माना वसूला

PENALTY FOR DRUNKEN BRAWL
शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पंच मंडली ने जुर्माना लगाया (Photo courtesy of villagers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 1:42 PM IST

रुद्रपुर: नैनीताल जनपद के बिंदुखत्ता क्षेत्र के ग्राम शीशम भुजिया में होली की रात शराब पीकर हुड़दंग करने पर दो युवकों पर पंच मंडली समिति ने 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गांव को नशामुक्त बनाने के लिए पहले ही नशे पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया था. दोनों ने गलती मानकर जुर्माना भर दिया.

बिंदुखत्ता के शीशम भुजिया गांव में होली पर हुड़दंग: नैनीताल जनपद के बिंदुखत्ता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शीशम भुजिया में होली पर्व के दौरान शराब पीकर हुड़दंग करना दो युवकों को भारी पड़ गया. गांव की पंच मंडली समिति ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों युवकों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि वसूल भी कर ली. इस कार्रवाई के बाद गांव में नशामुक्ति के संकल्प को लेकर एक मजबूत संदेश गया है.

गांव में है शरब बंदी: जानकारी के अनुसार, कुछ समय पूर्व ग्राम के गणमान्य लोगों ने क्षेत्र को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से एक पंच मंडली समिति का गठन किया था. समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि गांव में शादी-बारात, त्यौहार या किसी भी सामाजिक आयोजन में शराब अथवा अन्य नशे का सेवन और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस नियम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना था.

पंच मंडली समिति ने लगाया 11 हजार का जुर्माना: बताया जा रहा है कि होली की रात्रि में गांव के दो युवक शराब के नशे में धुत होकर गली में हंगामा करने लगे. उनके व्यवहार से माहौल बिगड़ने लगा और अन्य ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मामले की सूचना मिलते ही पंच मंडली समिति ने दोनों को तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. समिति ने पूर्व में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए दोनों युवकों को दोषी माना और 11 हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना निर्धारित किया. दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जुर्माना अदा कर दिया और भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने का आश्वासन दिया.

अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाए नियम: ग्रामवासियों का कहना है कि यह कदम गांव को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. पंच मंडली समिति के अध्यक्ष कुन्दन कोरंगा ने बताया कि कि आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि गांव में शांति और अनुशासन कायम रहे.
