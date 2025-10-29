ETV Bharat / state

नलों में टोंटी नहीं लगाई, तो देना होगा जुर्माना, एक हफ्ते की मोहलत

सागर में पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में नया कदम, नगर निगम कमिश्नर घर-घर जाकर देखेंगे नल.

Sagar water problem news
नलों में टोंटी नहीं लगायी, तो देना होगा जुर्माना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर : शहर के लिए पेयजल सप्लाई करने वाली राजघाट परियोजना के पानी के अपव्यय को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. सागर नगर निगम ने तय किया है कि आगामी एक हफ्ते तक अभियान चलाकर सभी नलों की टोटियां लगाई जाएंगी और एक हफ्ते बाद किसी नल में टोंटी नहीं मिली और पानी बहता हुआ मिला, तो संबंधित व्यक्ति को जुर्माना देना होगा.

ये अभियान सागर नगर निगम के आयुक्त के नेतृत्व में चालू हुआ है. इस एक हफ्ते की अवधि के बाद नगर निगम द्वारा पानी के अपव्यय पर कार्रवाई की जाएगी. बुधवार से नगरनिगम आयुक्त की मौजूदगी में लक्ष्मीपुरा वार्ड से नलों में टोंटी लगाओ अभियान की शुरुआत हो गई है.

Rajghat javardhan yojana sagar
राजघाट योजना के पानी का अपव्यय रोकने की दिशा में कदम (Etv Bharat)

राजघाट योजना के पानी का अपव्यय

सागर नगर निगम, छावनी परिषद सागर, मकरोनिया नगर पालिका की प्यास बुझाने वाली राजघाट जल आवर्धन परियोजना के पानी के अपव्यय को रोकने के लिए नगर निगम सागर ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत आज बुधवार से एक हफ्ते तक नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के नेतृत्व में टोंटी लगाने का अभियान चलेगा और लोगों को बताया जाएगा कि अगर एक हफ्ते बाद नाल में टोटी नहीं मिली और पानी बहता हुआ मिला, तो जुर्माना देना होगा.

Fine for not fitting Taps
एक्शन में सागर नगर निगम (Etv Bharat)

निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि शहर के कई इलाकों में नलों से पानी बहने की खबरें मिलती हैं. इसकी वजह है कि ज्यादातर नल कनेक्शन में टोटी नहीं लगाई गई हैं. पानी बहने के कारण सड़कों पर गंदगी होती है, नालियां चोक होती हैं और जल भराव की स्थिति बनती है. इसलिए एक हफ्ते तक नगर निगम द्वारा टोटी लगाने का अभियान चलाया जाएगा और लोगों को समझाइश दी जाएगी. इसके बाद ऐसी स्थिति पाए जाने पर नल कनेक्शन धारी पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-

क्या कहना है नगर निगम का

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा, '' कई जगहों पर पेयजल सप्लाई के समय लोगों द्वारा नलों में टोंटी न लगाने से पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदगी और नालियां चोक होने से जल भराव की स्थिति बन जाती है. एक सप्ताह तक नगर निगम और टाटा द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आज से नलों में टोंटी लगाई जाएं रही है. एक हफ्ते बाद पानी बहने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

आयुक्त राजकुमार खत्री ने लोगों से अपील की है कि घरों के पास नल कनेक्शन से अगर पानी बहता है, तो उनमें टोंटी लगाकर बंद कर दें,जिससे पानी का अपव्यय न हो.

TAGGED:

ACTION TO SAVE WATER
SAGAR WATER PROBLEM NEWS
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
RAJGHAT JAL VARDHAN YOJANA
FINE FOR NOT FITTING TAPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

चंद घंटों पहले जन्मी बच्ची चोरी, अस्पताल के CCTV में कैद घटना, आरोपी पर घोषित हुआ 30 हजार का इनाम

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल अचानक पहुंची CMHO, 16 डॉक्टर्स में से सिर्फ 2 मिले ऑन ड्यूटी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.