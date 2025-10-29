नलों में टोंटी नहीं लगाई, तो देना होगा जुर्माना, एक हफ्ते की मोहलत
सागर में पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में नया कदम, नगर निगम कमिश्नर घर-घर जाकर देखेंगे नल.
Published : October 29, 2025 at 6:14 PM IST
सागर : शहर के लिए पेयजल सप्लाई करने वाली राजघाट परियोजना के पानी के अपव्यय को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. सागर नगर निगम ने तय किया है कि आगामी एक हफ्ते तक अभियान चलाकर सभी नलों की टोटियां लगाई जाएंगी और एक हफ्ते बाद किसी नल में टोंटी नहीं मिली और पानी बहता हुआ मिला, तो संबंधित व्यक्ति को जुर्माना देना होगा.
ये अभियान सागर नगर निगम के आयुक्त के नेतृत्व में चालू हुआ है. इस एक हफ्ते की अवधि के बाद नगर निगम द्वारा पानी के अपव्यय पर कार्रवाई की जाएगी. बुधवार से नगरनिगम आयुक्त की मौजूदगी में लक्ष्मीपुरा वार्ड से नलों में टोंटी लगाओ अभियान की शुरुआत हो गई है.
राजघाट योजना के पानी का अपव्यय
सागर नगर निगम, छावनी परिषद सागर, मकरोनिया नगर पालिका की प्यास बुझाने वाली राजघाट जल आवर्धन परियोजना के पानी के अपव्यय को रोकने के लिए नगर निगम सागर ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत आज बुधवार से एक हफ्ते तक नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के नेतृत्व में टोंटी लगाने का अभियान चलेगा और लोगों को बताया जाएगा कि अगर एक हफ्ते बाद नाल में टोटी नहीं मिली और पानी बहता हुआ मिला, तो जुर्माना देना होगा.
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि शहर के कई इलाकों में नलों से पानी बहने की खबरें मिलती हैं. इसकी वजह है कि ज्यादातर नल कनेक्शन में टोटी नहीं लगाई गई हैं. पानी बहने के कारण सड़कों पर गंदगी होती है, नालियां चोक होती हैं और जल भराव की स्थिति बनती है. इसलिए एक हफ्ते तक नगर निगम द्वारा टोटी लगाने का अभियान चलाया जाएगा और लोगों को समझाइश दी जाएगी. इसके बाद ऐसी स्थिति पाए जाने पर नल कनेक्शन धारी पर कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहना है नगर निगम का
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा, '' कई जगहों पर पेयजल सप्लाई के समय लोगों द्वारा नलों में टोंटी न लगाने से पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदगी और नालियां चोक होने से जल भराव की स्थिति बन जाती है. एक सप्ताह तक नगर निगम और टाटा द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आज से नलों में टोंटी लगाई जाएं रही है. एक हफ्ते बाद पानी बहने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''
आयुक्त राजकुमार खत्री ने लोगों से अपील की है कि घरों के पास नल कनेक्शन से अगर पानी बहता है, तो उनमें टोंटी लगाकर बंद कर दें,जिससे पानी का अपव्यय न हो.