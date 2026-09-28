UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम लागू, ट्रैफिक चालान कटने पर नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे मिलेगी यह सुविधा
अब चालान के साथ एक QR कोड भी दिया जाएगा, ताकि चालक तत्काल शुल्क जमा कर सकें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 2:23 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों को और सख्त बनाने के लिए अब ई-चालान व्यवस्था को अपग्रेड करके नेक्स्ट जेन 2.0 लागू कर दिया गया है. इसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ऑनलाइन चालान कटने के तुरंत बाद मौके पर ही जुर्माने की राशि भी जमा की जा सकेगी. इस बदलाव के बाद लोग घर बैठे भी चालान का भुगतान कर सकेंगे.
नेक्स्ट जेन 2.0 के बारे में मेरठ के पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पहले ऐप या ऑनलाइन माध्यम से होने वाले चालान पुराने सॉफ्टवेयर पर आधारित थे. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अपडेट करके नेक्स्ट जेन 2.0 के नाम से लॉन्च किया है.
इस नई व्यवस्था में अब चालान के साथ एक QR कोड भी दिया जाएगा. इससे वाहन चालक QR कोड को स्कैन करके अपने चालान का शुल्क तत्काल जमा कर सकेंगे.
एसपी ने बताया कि इस व्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के बाद चालान अपने आप न्यायालय ट्रांसफर हो जाएगा, पहले यह सुविधा नहीं थी. इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन भी कम होगा.
उन्होंने कहा कि अब जो चालान आएगा, उसमें पूरी जानकारी रहेगी कि चालान कब और कैसे हुआ है और चालान किन बिंदुओं पर हो रहे हैं. इसके साथ ही, निश्चित समय अवधि में जुर्माने की राशि जमा करने पर कुछ छूट की सुविधा भी रहेगी.
एसपी ने कहा कि मेरठ शहर में 8 प्रमुख चौक-चौराहे ITMS से लैस हैं, जहां स्वयं ही किसी भी वाहन चालक की लापरवाही या यातायात नियमों की अनदेखी पर ऑनलाइन चालान होते हैं. वहीं, 36 मोबाइल टीमें एप के माध्यम से वायलेशन करने वाले वाहनों को चिन्हित करके चालान कर रही हैं.
ये भी पढ़ें- मेरठ में दिल्ली-हरिद्वार एनएच पर फ्लाईओवर से गिरा बेकाबू ट्रक, पेड़ में अटकने से बची सभी की जान