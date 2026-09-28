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UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम लागू, ट्रैफिक चालान कटने पर नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों को और सख्त बनाने के लिए अब ई-चालान व्यवस्था को अपग्रेड करके नेक्स्ट जेन 2.0 लागू कर दिया गया है. इसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ऑनलाइन चालान कटने के तुरंत बाद मौके पर ही जुर्माने की राशि भी जमा की जा सकेगी. इस बदलाव के बाद लोग घर बैठे भी चालान का भुगतान कर सकेंगे.

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat)

नेक्स्ट जेन 2.0 के बारे में मेरठ के पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पहले ऐप या ऑनलाइन माध्यम से होने वाले चालान पुराने सॉफ्टवेयर पर आधारित थे. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अपडेट करके नेक्स्ट जेन 2.0 के नाम से लॉन्च किया है.

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम (Video Credit; ETV Bharat)

इस नई व्यवस्था में अब चालान के साथ एक QR कोड भी दिया जाएगा. इससे वाहन चालक QR कोड को स्कैन करके अपने चालान का शुल्क तत्काल जमा कर सकेंगे.

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी ने बताया कि इस व्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के बाद चालान अपने आप न्यायालय ट्रांसफर हो जाएगा, पहले यह सुविधा नहीं थी. इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन भी कम होगा.

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अब जो चालान आएगा, उसमें पूरी जानकारी रहेगी कि चालान कब और कैसे हुआ है और चालान किन बिंदुओं पर हो रहे हैं. इसके साथ ही, निश्चित समय अवधि में जुर्माने की राशि जमा करने पर कुछ छूट की सुविधा भी रहेगी.

UP में 'नेक्स्ट जेन 2.0' सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी ने कहा कि मेरठ शहर में 8 प्रमुख चौक-चौराहे ITMS से लैस हैं, जहां स्वयं ही किसी भी वाहन चालक की लापरवाही या यातायात नियमों की अनदेखी पर ऑनलाइन चालान होते हैं. वहीं, 36 मोबाइल टीमें एप के माध्यम से वायलेशन करने वाले वाहनों को चिन्हित करके चालान कर रही हैं.





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