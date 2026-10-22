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जानिए क्यों विजयदशमी के बाद आधी रात को भगवान राम उतारते हैं मां दुर्गा की आरती

गोरखपुर: शारदीय नवरात्र के नौ दिनों की भक्ति और शक्ति साधना के ठीक अगले दिन देश विजयदशमी यानी दशहरा का उत्सव मनाता है. अमूमन हम नवरात्र को मां दुर्गा की पूजा और दशहरे को रावण दहन के रूप में अलग-अलग देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति में इन दोनों के बीच एक अटूट और गहरा पौराणिक संबंध है? उत्तर प्रदेश की पावन धरती, जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली भी है और साक्षात शिव की नगरी भी, वहां नवरात्र के बिना दशहरे की कल्पना भी असंभव है. आखिर लंका फतह से पहले भगवान राम को क्यों करनी पड़ी थी नौ दिनों की कठिन शक्ति साधना?

राघव शक्ति मिलन: ये परंपरा पूरे देश भर में अकेले और अनूठे ढंग से मनाई जाती है जिसे" राघव शक्ति मिलन" का नाम दिया जाता है. इसे विजयदशमी के दिन पूर्ण होते रात कम से कम 11 बज जाता है. इस बार ये विजयदशमी से एक दिन बाद बुधवार की रात में मनाया गया, क्योंकि मंगलवार को मां की विदाई नहीं होती. हिंदी के महान कवि और लेखक निराला जी की कालजयी रचना "राम की शक्ति पूजा" का पूरा चित्रण गोरखपुर से दिखता हैं जिसकी शुरुआत साल 1998 से हुई और ये परम्परा भव्य रूप लेती जा रही है. रात 11 बजे बसंतपुर चौक पर जब दुर्गा वाणी की प्रतिमा का भगवान राम आरती उतारते हैं पूजन करते हैं तो उस समय श्रद्धालुओं का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ता है कि उसे कैमरे में कैद करना मुश्किल होता है.

गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा कहते हैं कि जब श्रीराम आदि शक्ति की आराधना करते हैं, तो वह केवल विजय की कामना नहीं होती बल्कि शक्ति के प्रति श्रद्धा समर्पण और कृतज्ञता का काव्यात्मक प्रसंग बन जाता है. विजयदशमी पर बर्डघाट रामलीला के भगवान श्री राम, रावण का वध करने के बाद अपने दल बल के साथ बसंतपुर पहुंचते हैं और वहां वह मां भगवती के सामने नतमस्तक होते हैं. दुर्गाबाड़ी की मां दुर्गा की प्रतिमा की आरती उतारते हैं. परिक्रमा करते हैं और विजय के लिए आदि शक्ति के प्रति आभार जताते हैं. राघव शक्ति मिलन का ये अनुष्ठानिक आयोजन केवल दो धार्मिक परंपराओं का संगम नहीं होता बल्कि गोरखपुर की साझी आस्था सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव बन जाता है.

बर्डघाट की रामलीला: बर्डघाट की रामलीला को विजयदशमी पर होने वाला राघव शक्ति मिलन अलग पहचान देता है. इस अनूठी परंपरा की न्यू वर्ष 1998 में पड़ी. मोहनलाल यादव रामचंद्र सैनी मेवा लाल यादव और रघुवीर मास्टर ने राघव शक्ति मिलन समिति की स्थापना की और बंगाली समिति के साथ समन्वय बनाकर इस परंपरा को शुरू किया समय के साथ इस परंपरा से पूरा शहर जुड़ता गया और आयोजन को विस्तार मिलने गया अब तो यह अनुष्ठानिक आयोजन गोरखपुर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है.



शहर की सबसे पुरानी रामलीला: गोरखपुर में रामलीला का मंचन सनातन में लोक आस्था का केंद्र रहा है, इसका मंचन कब शुरू हुआ इस प्रश्न का उत्तर लिखित इतिहास में वर्ष 1858 के रूप में सामने आता है, यानी कि करीब डेढ़ सौ साल से भी अधिक समय से राम कथा यहां के जनजीवन और सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बनी हुई है संगठित रामलीला के इतिहास में बर्डघाट का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आता है. बर्डघाट रामलीला समिति को शहर की सबसे पुरानी रामलीला समिति में माना जाता है, लंबे समय तक इसी समिति के माध्यम से शहरवासियों को रामलीला देखने का अवसर मिलता रहा है. समय बदला शहर का विस्तार हुआ और मनोरंजन के साधन बढ़े लेकिन रामलीला के प्रति लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई इस परंपरा को शुरू करने का श्री बाबू पुरुषोत्तम दास गुलाबचंद लखनचंद और बाबू जगन्नाथ अग्रवाल को दिया जाता है.



गोरखपुर में दुर्गा पूजा को सार्वजनिक उत्सव के रूप में स्थापित करने में बंगाली समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस परंपरा का एक प्रमुख पड़ाव वर्ष 1953 है जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को आज के दुर्गाबाड़ी परिसर की भूमि का पूजन किया गया आगे चलकर दुर्गाबाड़ी शहर की दुर्गा पूजा परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया. बंगाली समिति के अध्यक्ष डॉ. एएन चटर्जी का कहना है कि दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाला उत्सव भी है, राघव शक्ति मिलन इस सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करता है.



भगवान श्री राम ने की शक्ति की आराधना: लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने मां शक्ति की आराधना कर विजय के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया था. गोरखपुर का राघव शक्ति मिलन इसी मान्यता का जीवंत स्वरूप है. यहां विजय का उत्सव अहंकार का नहीं विनम्रता का संदेश देता है रावण पर विजय पाने वाले राम भी शक्ति के सामने सर झुकाते हैं शायद यही कारण है कि दशकों से चली आ रही है परंपरा आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है हर वर्ष बसंतपुर में होने वाला यह मिलन याद दिलाता है की शक्ति और मर्यादा श्रद्धा और पराक्रम तथा अलग-अलग सासंस्कृतिक धाराएं मिलकर ही किसी नगर की पहचान को समृद्ध बनाती हैं.





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