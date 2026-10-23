जानिए क्यों अखिलेश यादव का 2 बार मनाया जाता है जन्मदिन; लखनऊ में एसिड सर्वाइवर्स के साथ सेलिब्रेशन
23 अक्टूबर को उनका असली जन्मदिन माना जाता है, यानी इसी दिन उनका जन्म हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:56 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लखनऊ में धूमधाम से मनाया. इस मौके पर एसिड सर्वाइवर्स के साथ केक काटा गया, उन्हें उपहार भेंट किए गए और मिठाई खिलाई गई.
साल में 2 बार जन्मदिन: अखिलेश यादव शायद अकेले ऐसे नेता हैं, जिनका जन्मदिन साल में दो बार मनाया जाता है. हर साल 1 जुलाई को उनका जन्मदिन सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है. इसमें अखिलेश यादव स्वयं शामिल होते हैं और पार्टी दफ्तर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. वहीं 23 अक्टूबर को मनाए जाने वाले जन्मदिन में केवल कुछ खास लोग ही शामिल होते हैं. इस दिन समर्थक पोस्टर लगाते हैं और केक काटते हैं.
बताया जाता है कि 1 जुलाई का जन्मदिन "कागजी" है, यानी दस्तावेजों में यही तारीख दर्ज है और अखिलेश यादव भी इसी दिन जन्मदिन मनाते हैं. जबकि 23 अक्टूबर को उनका असली जन्मदिन माना जाता है, यानी इसी दिन उनका जन्म हुआ था.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे. सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं. उनके द्वारा दिया गया पीडीए का फॉर्मूला समाज के उन वर्गों के लिए है, जो पीड़ित और पिछड़े हैं और जिन पर अत्याचार हो रहा है.
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