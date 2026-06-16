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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बड़ी उमस भरी गर्मी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया. सुबह में गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली. बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

दिल्ली में कल सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है. पालम में भी तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोदी रोड और अयानगर में तापमान क्रमशः 37.8 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.सबसे ज़्यादा तापमान रिज ऑब्ज़र्वेटरी में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सभी स्टेशनों में सबसे ज़्यादा था.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज मंगलवार के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 17, 18 और 19 जून को दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ रहने और तेज धूप का अनुमान जताया है. दिल्ली में 18, 19 और 20 जून को अधिकतम तापमान के 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 137 अंक पर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.